台鐵高雄機廠都計變更案 高市都委會審議通過

台鐵高雄機廠都計變更案，今天經高雄市都委會大會討論後，對於33棵珍貴樹木經調查指認後，道路動線也配合調整，終於完成市都委會審議，同意此案後續依規定送內政部都委會審議後執行。

台鐵高雄機廠遷建屏東潮州基地，對於現址都市計畫變更，高雄市府2月公布新修正方案，包括將保留廠區既有鐵道紋理、樹木、調整道路路型等，隨後辦理2次公開展覽，今天送交高市都委會大會審議通過。

不過護樹團體今天到市府陳情，森林城市協會理事長莊傑任接受媒體聯訪時說，今天主要訴求是盼保留9公頃上千棵樹木，儘可能將較大樹群及大樹納入原地保留，但這些在計畫書中都沒看到，批市府對民意不重視。

高雄市政府都發局會後發布新聞稿表示，此次調整方案，包含調整輜汽路通往凱旋路道路路型，以保留整棟貨車工廠及移車台，並指定西南側A5特文區街廓為容積送出基地，讓全街廓成為公共開放空間。

都發局強調，去年委託嘉義大學專業團隊進行樹木全面調查與座標定位，基地內樹木多為果樹，原計畫提報28棵符合「高雄市特定紀念樹木保護自治條例」候選資格者，經市府農業局審查後，提升指認33棵大型喬木為特定紀念樹木。

都發局指出，此次提會方案已於二聖路北側規劃2.15公頃公園用地，並於西南側A5街廓的3.67公頃土地指定為公共開放空間，加計後公園綠地空間已達5.82公頃，佔工業區變更後總面積達19%，並規定公園用地綠覆率須達80%以上。

都發局表示，此次市都委會做成決議後，市府將會同台鐵局參酌森林城市協會建議，持續合作辦理全區計畫喬木植栽復育計畫，併同此案都市計畫變更書圖修訂後，一併再行提送內政部都委會審議。