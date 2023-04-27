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原民工藝師蜻蜓雅築創辦人施秀菊 40年琉璃路一秉初心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉「蜻蜓雅築」創辦人施秀菊，在屏縣政府邀請下，首度在屏東美術館展出「嚮．光─琉璃之路」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉「蜻蜓雅築」創辦人施秀菊，在屏縣政府邀請下，首度在屏東美術館展出「嚮．光─琉璃之路」。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉「蜻蜓雅築」創辦人施秀菊，40年來首度在屏東美術館展出「嚮．光─琉璃之路」，縣長周春米今出席開展儀式，穿戴施秀菊設計琉璃珠亮相，周春米說，施秀菊老師40年來深耕部落文化藝術產業的推廣傳承，這次展覽呈現畢生功力創造琉璃藝術之美，邀請大家感受美麗文化技藝。

周春米說，琉璃珠是排灣族重要的聖物，不但是傳家之寶也是婚配禮物，副總統賴清德昨宴請瓜地馬拉共和國總統賈麥岱也致贈串成台灣形狀的琉璃珠藝品，琉璃珠不只是排灣族，也是台灣在國際交流極具美麗與神聖象徵的聖物。

周春米、施秀菊、陳治憲及李秋月、磊勒丹兩對母子檔藝術家、文化處長吳明榮，今共同為「嚮．光─琉璃之路」開展走秀，展出近80件作品，展期至6月18日。

施秀菊說，童年的她總是追逐蜻蜓，排灣族傳說中的琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，成為她為展覽新創裝置作品《原來琉璃情》的靈感，也是她琉璃之路起點的象徵之一。

施秀菊從研究技術開始，逐步加入金工技術、彩繪玻璃、異材質結合，推展至今居家裝飾。此次展出她創作的傳統與現代的琉璃珠作品，傳統系列與自身族群文化密不可分，目的是再現老琉璃風采。現代琉璃跨越想像限制，取用老琉璃既有的異材質結合，例如：銀飾與琉璃；其他素材如果實、貝殼、麻纖維皆蘊藏部落的符號，色澤上，現代與傳統的鮮明燦彩與消光素雅，皆可在作品中看見既古典且嶄新的特色。

這次展出設計款方巾與提袋，圖樣來自琉璃珠紋樣的再轉化，是出自施秀菊兒子陳治憲之手，他自兒時起即被琉璃珠圍繞，接棒品牌後，發展居家生活系列，將圖樣再移轉至實用面，從身上的飾品走入空間，琉璃之路，再疊加多變色彩。

懷抱對傳統文化的嚮往，施秀菊一路上納入新思維、創作斑斕彩珠，她因為琉璃成為一位嚮導者，也向著琉璃的光一路前行。

蜻蜓雅築創辦人施秀菊，談起創作《原來琉璃情》作品一秉初心，她說，排灣族傳說琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，也是她琉璃之路起點的象徵之一。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊，談起創作《原來琉璃情》作品一秉初心，她說，排灣族傳說琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，也是她琉璃之路起點的象徵之一。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊，談起創作《原來琉璃情》作品一秉初心，她說，排灣族傳說琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，也是她琉璃之路起點的象徵之一。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊，談起創作《原來琉璃情》作品一秉初心，她說，排灣族傳說琉璃珠是蜻蜓眼睛羽化而成，童年的記憶與部落文化，也是她琉璃之路起點的象徵之一。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉蜻蜓雅築創辦人施秀菊（左）與兒子陳治憲，這次展出設計款方巾與提袋，出自兒子之手，圖樣來自琉璃珠紋樣的再轉化，將圖樣移轉至實用生活面。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉蜻蜓雅築創辦人施秀菊（左）與兒子陳治憲，這次展出設計款方巾與提袋，出自兒子之手，圖樣來自琉璃珠紋樣的再轉化，將圖樣移轉至實用生活面。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊（右）、兒子陳治憲（左）在屏東美術館展出「嚮．光─琉璃之路」展覽，縣長周春米（中）今出席開展儀式，穿戴施秀菊設計琉璃珠亮相走秀。記者劉星君／攝影
蜻蜓雅築創辦人施秀菊（右）、兒子陳治憲（左）在屏東美術館展出「嚮．光─琉璃之路」展覽，縣長周春米（中）今出席開展儀式，穿戴施秀菊設計琉璃珠亮相走秀。記者劉星君／攝影

周春米 排灣族 屏東縣 賴清德 瓜地馬拉 傳統文化

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