保證沒開修圖！高雄有彎腰電線杆 台電說話了

高雄市三民區出現有「彎腰」電線杆，網友覺得新奇拍下畫面上傳臉書，笑說可能是用手機拍照時，美顏、美肌濾鏡的效果開太強，才會出現彎腰電線杆、垂吊高壓電。台電高雄區處表示，這款電線杆是採S型鋼管桿設計，國外也有，目的在加大配電設備與住戶的安全距離，均有定期派員維護檢點、設備安全無虞。

今日網路瘋傳一張「彎腰」電線杆的照片，可看到1根上部彎曲，如同長輩彎腰的電線杆，豎立在其他筆直的電線杆旁，有網友說，彎腰電線杆的位置在高雄市三民區大豐一路，彎曲的電線杆很少見，看起來相當特別。

台電今天下午表示，網友拍到的電線杆，是採取採S型鋼管桿設計的電線杆，目的在加大配電設備與住戶的安全距離，在國外也有使用，台電在20幾年前引進該型電桿，在該處裝置試辦使用。