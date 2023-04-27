立委李昆澤喊爭取擴大高雄商圈補助 目標額500萬

立法院交通委員會今到高雄進行交通建設考察，立委李昆澤爭取中央協助擴大辦理高雄觀光商圈行銷及高雄國際旅展，行銷經費並由100萬提高到500萬，全力來加強行銷高雄。

李昆澤表示，受高雄鐵路地下化工程影響，周邊長明等四大商圈受到波及，過去每年爭取100萬進行觀光行銷，共創造約2471萬的經濟效益，今年起他邀立委許智傑、賴瑞隆協助整合大高雄36個觀光商圈及旅宿等觀光產業，盼向中央爭取到500萬辦理高雄商圈觀光行銷。

李昆澤指出，高雄國際旅展過去因為疫情影響縮小規模，解封後正是衝刺觀光好時機，除爭取補助經費加碼外，也將擴大邀請部會參展，並請交通部加強對高雄觀光行銷的力道，邀請外賓前來踩線。同時加速恢復高雄機場航線，今年至少要恢復到7成。