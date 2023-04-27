活絡小港機場航班 高雄議員籲與姐妹市建立直航管道

高雄市議會今（27日）進行民政部門業務質詢，民進黨議員黃文益說，高雄有29個姊妹市，6個友好城市及1個夥伴城市，但僅南韓釜山、越南峴港兩姊妹市，姊妹市交流卻沒有直飛航線，會降低交流深度，非常可惜。呼籲行國處推動姊妹市交流，應將直航列為重點工作內容。

行政國際處處長張硯卿回應表示，從今年1到3月數據，小港機場跟桃園比起來，確實直航航線恢復較少，府級長官將會跟中央溝通，爭取更多航線；在姐妹市部分，韓國釜山、越南峴港3月底恢復直航，此次出訪日本熊本，也有聊到直航或包機可能性，因涉及航空人力調度問題，後續還會持續爭取與溝通。

黃文益表示，疫情後各縣市都在積極提高能見度，高雄有港口與國際機場，發展觀光條件優異，疫後交通部民航局正規畫如何增加小港機場航班班次，希望回復載客率，讓航班活絡起來，但高雄機場恢復率僅33%，離其他機場差很多。

黃文益說，他查詢小港機場飛國際線定期航班，59個航班仍以東南亞為主，航班直飛要有商業基礎，也要有航空公司和旅行社願飛，高市有這麼多個姐妹市，應該把路鋪好，討論如何讓小港機場成為富有航班的國際機場，包括鼓勵包機、給補助，開始姊妹市間人民交流，這是可以先做的。

黃文益指出，他找出幾個有國際機場的姐妹市及友好夥伴城市，包括菲律賓宿霧、澳洲布里斯本、馬爾地夫馬列市、日本熊本市、帛琉科羅州等，建議市府應該把姊妹市的直航當成交流重點，姊妹市間情誼要更深厚，官方交流外，市民人口、商業模式、交通運輸都應該連結。

黃文益說，高雄3月底才剛辦智慧城市展，各國城市代表來還是要從桃園轉高鐵，為了未來觀光及國際地位，行國處扮演舉足輕重角色，應該找航空公司、旅行業者來討論直航事宜，積極促成。