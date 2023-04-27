國七終於核定動工 地主憂：房舍是否被拆還沒說清楚

國道7號歷經10年環評爭議，去年終於獲於行政院核定興建，但地主反映，政府至今未明說哪些房舍可能會拆，大家人心惶惶，立法院交通委員會召委許智傑則提醒，國七雖採用高架道，避開民房拆遷，交通部仍應未雨稠繆，及早規畫橋下平面道路，以免日後需用時花費更大，交通部長王國材表示，會請高市府同步啟動平面道路規畫作業，列入下階段執行。

立法院交通委員會今到高雄考察交通及觀光建設，聚焦國道7號興建、捷運路網等議題。交通部長王國材說，國道7號會請市府同步規劃作業，也全力協助高雄發展捷運路網及觀光。

高速公路局簡報指出，國道7號全長23公里，將設5處交流道，2處系統交流道，其中高架段占21公理，路工段2公里，未來可分流國1及台88快速道交通，並與國10、台88及高屏二快形成環狀高速路網，提供高雄海空港新連結路廊，提升港區及市區行車安全。

之所以採取高架設置，主要避免生態棲地切割，而橋下不設平面道路，而以工程手段、設定區分地上權等方式，可減少民房拆遷。另由於此案歷經15年，環境變異增大，涉及管遷及用地徵收部分，會與高市府成立溝通協調平台，加強連繫解決。全案總經費提高到1357.9億，可望於2026年動工，2030年底完工，會優先利用公有地，減少房舍拆遷，預計今年9月提出路權圖，舉辦首場公聽會。

在場地主則反映，國7一案拍板，但政府始終未與房宅可能被拆的地主溝通好，包括土地徵收如何設定地下權，徵收費是否從優，全都未講清楚，搞得大家人心惶惶。高公局回應，此案會做先期規畫並重新檢視路廊範圍，預計半年內提出路權圖，8月起辦分區說明會，施工原則上會盡量避開民房。

立委許智傑提醒，高雄未來將有半導體等高科技產業進駐，國7平面路段也應及早規畫，否則將來需用時，費用恐怕更高。立委賴瑞隆也期待國7要加快期程，先行啟用的貨櫃專用道，能達到分流成效，讓小港、林園居民有感。

交通部長王國材表示，國7從環評共做了10年，至去年底才通過，現在的重點是把主建物做起來，若現在馬上做平面道路的修改，會涉及環差，他會請高市府同步啟動規畫作業，於下階段執行。