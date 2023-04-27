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屏東縣3個月墓地火災近3百件 縣府鼓勵遷入納骨塔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今年1到3月通報287處墓地火災，一名消防員在處理墓地火災時不幸罹難，也引發相關單位重視，圖為今年發生墓地火災情形。記者劉星君／翻攝
屏東縣今年1到3月通報287處墓地火災，一名消防員在處理墓地火災時不幸罹難，也引發相關單位重視，圖為今年發生墓地火災情形。記者劉星君／翻攝

屏東縣今年1到3月發生287處墓地火災，甚至一名消防員在執行墓地火災時發生意外死亡，引發縣府相關單位重視，縣府昨召開今年因應清明掃墓應有作為檢討會，縣長周春米在會議中指出，希望各鄉鎮重視公墓管理，進一步研議遷葬可行性，鼓勵遷入納骨堂或推廣環保自然葬。

屏東縣府民政處指出，清明節期間縣內發生多起公墓火災、空汙等事件，為強化掃墓期間應有作為，並督促各鄉（鎮、市）公所強化公墓管理機關的責任，昨召開「112年屏東縣因應清明掃墓應有作為檢討會」。

縣長周春米在會議中指出，民眾在清明時節掃墓露天焚燒紙錢及雜草行為行之有年，天乾物燥等氣候因素，今年1至3月，屏東縣各鄉鎮發生287處墓地火災，消防單位疲於奔命，影響各地空氣汙染，此次檢討當面與各鄉鎮公所溝通，希望各鄉鎮應重視公墓管理，進一步研議遷葬可行性，鼓勵遷入納骨堂或推廣環保自然葬，逐步減少公墓數量，減輕各公墓管理機關的負擔。

民政處指出，此次會議針對防範墓地火災分工表、墓地火災通報及執行流程、公墓考核方式更改為全年度分階段辦理，及增加除草次數等已討論並達成共識，希望藉由會議，讓縣府及鄉鎮公所以後針對公墓管理及火災通報處理，能更有效及更精進的作為，提升服務品質及維護掃墓期間民眾的安全。

民政處長徐富癸表示，各鄉鎮市公所應防止掃墓民眾燃燒冥紙燃放爆竹，公墓管理員應加強巡查，取締公墓縱火不法行為，另各公所應於墓區四周設置大型儲水桶、取水袋提供民眾水源，籲請民眾勿任意棄置廢棄物，垃圾應分類存放，紙錢應集中焚燒。

屏縣府昨召開今年因應清明掃墓應有作為檢討會，縣長周春米（右三）在會議中指出，希望各鄉鎮重視公墓管理，進一步研議遷葬可行性，鼓勵遷入納骨堂或推廣環保自然葬。圖／屏東縣府提供
屏縣府昨召開今年因應清明掃墓應有作為檢討會，縣長周春米（右三）在會議中指出，希望各鄉鎮重視公墓管理，進一步研議遷葬可行性，鼓勵遷入納骨堂或推廣環保自然葬。圖／屏東縣府提供

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