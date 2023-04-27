快訊

連5次！新竹又現天坑「特斯拉直直墜」 結構技師揭建案關鍵原因

本土首驗出「大角星」新變異株 2名女性患者現況曝光

我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相機相伴40年拍屍體也拍美景 他刑案鑑識退休轉身開攝影展

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
陳志強5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，以「思呀～思相枝～」為題舉辦攝影個展。圖／讀者提供
陳志強5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，以「思呀～思相枝～」為題舉辦攝影個展。圖／讀者提供

自台南市警二分局防治組長一職退休的陳志強，攝影之路異於常人，42年前成為國際鑑識專家李昌鈺及新北市長候友宜警官學校刑事系的學弟，因刑案鑑識必修攝影學6學分，自此相機相伴40逾年，一頭栽入攝影世界。

陳志強退休9年多，擔任過刑事組巡官、鑑識組長、刑警大隊副大隊長，拍過不少重大刑案現場，下班後用同樣的相機美化世界，他說，最大的不同是命案現場被拍者不會對鏡頭笑一個、換個姿勢再來一次。

他表示，攝影路由最初的單眼機械相機打下深厚基礎，後來隨時代轉換數位相機，拍過不少花花世界、朝霞暮色、心像意境，也遠至國外追求異國風情。他自覺「除了美之外，攝影存在的價值？為何而拍？拍了什麼？能留下什麼？」

他提到攝影大師張武俊的教誨，創作如果天涯海角盲目追求，而捨近求遠短視了最美的風景或題材就在身邊，那拍出的照片就少了感情、溫度與文化的連結，也較難以感動他人。

「佛在心中，莫遠求。」陳志強從此將鏡頭轉向關注居家的台南、故鄉澎湖本土的主題，不乏很珍貴的已消失或正消失的主題，從「想厝ㄟ人」、「燒庫錢」、「永遠的歸宿」、「澎湖原來這麼美」、「澎湖硓咕厝」、「夢幻巴克禮公園」、「府城漫遊」、「百蓮好荷」等自製專題相片書的問世。目前他更以「老兵的單身宿舍」等主題創作中。

陳志強的攝影作品，除獲得新光三越國際攝影大賽評審特別獎及二次台南美展第二名的肯定。他認為，能用手中的相機忠實地為消失或正消逝的文化歷史留下見證，這就是他認為攝影存在有意義的動力。

5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，他以「思呀～思相枝～」為題舉辦攝影個展，包括他20年來，走拍台南、高雄、澎湖、金門歷史悠久的閩南古厝系列主體，加上以全世界沒人拍攝已消失的傳統「燒庫錢」精選影像，要喚起在地人的共同記憶。

延伸閱讀

最後的朝聖！20年相機名店「Ewhat億華數位科技」將歇業 粉絲早起湧入搶購

2007年在緬甸遇害！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

陳志強床戲露骨喊「我要進去囉」　老婆曾智希吃醋：回來演一遍

要嫌犯稱「被查獲」…台中警騙績效判1年3月 又猛查刑案資料98次遭起訴

相關新聞

相機相伴40年拍屍體也拍美景 他刑案鑑識退休轉身開攝影展

自台南市警二分局防治組長一職退休的陳志強，攝影之路異於常人，42年前成為國際鑑識專家李昌鈺及新北市長候友宜警官學校刑事系...

40年建物安全有疑慮 大台南觀光城將拆除 攤商議會陳情

大台南觀光城因建物及下方箱涵出現安全疑慮，市府決定今年將拆除回歸排水用途，打造綠川水岸廊道。自治會今天到議會陳情堅決反對...

高雄市區399通勤月票開賣熱銷 一上午售出6262張

高雄市區399通勤月票今天（27日）正式在MeNGo平台開賣，高雄市交通局統計，截至12點30分止，399 月票銷出QR...

睽違10年 屏縣據點米其林志工PK賽、長輩發揮巧思結合健康

屏東縣政府社會處睽違10年今舉辦社區關懷據點米其林志工大廚PK賽，關懷據點的志工媽媽們是餐飲志工主要力量，每周至少一次在...

台灣文學巡禮金門開講 邀洪玉芬與蔡素芬對談「姝寫」

當「烈嶼女兒」洪玉芬遇上「鹽田女兒」蔡素芬，會激盪出什麼火花。

鼓勵年輕人結婚 高市議員建議辦國際郵輪聯誼成效高

高雄市人口衰退現象從去年8月起出現反轉，從272萬2713人逐月增加，至今年3月，已達273萬3964人，多位議員今天（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦