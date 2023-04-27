相機相伴40年拍屍體也拍美景 他刑案鑑識退休轉身開攝影展

自台南市警二分局防治組長一職退休的陳志強，攝影之路異於常人，42年前成為國際鑑識專家李昌鈺及新北市長候友宜警官學校刑事系的學弟，因刑案鑑識必修攝影學6學分，自此相機相伴40逾年，一頭栽入攝影世界。

陳志強退休9年多，擔任過刑事組巡官、鑑識組長、刑警大隊副大隊長，拍過不少重大刑案現場，下班後用同樣的相機美化世界，他說，最大的不同是命案現場被拍者不會對鏡頭笑一個、換個姿勢再來一次。

他表示，攝影路由最初的單眼機械相機打下深厚基礎，後來隨時代轉換數位相機，拍過不少花花世界、朝霞暮色、心像意境，也遠至國外追求異國風情。他自覺「除了美之外，攝影存在的價值？為何而拍？拍了什麼？能留下什麼？」

他提到攝影大師張武俊的教誨，創作如果天涯海角盲目追求，而捨近求遠短視了最美的風景或題材就在身邊，那拍出的照片就少了感情、溫度與文化的連結，也較難以感動他人。

「佛在心中，莫遠求。」陳志強從此將鏡頭轉向關注居家的台南、故鄉澎湖本土的主題，不乏很珍貴的已消失或正消失的主題，從「想厝ㄟ人」、「燒庫錢」、「永遠的歸宿」、「澎湖原來這麼美」、「澎湖硓咕厝」、「夢幻巴克禮公園」、「府城漫遊」、「百蓮好荷」等自製專題相片書的問世。目前他更以「老兵的單身宿舍」等主題創作中。

陳志強的攝影作品，除獲得新光三越國際攝影大賽評審特別獎及二次台南美展第二名的肯定。他認為，能用手中的相機忠實地為消失或正消逝的文化歷史留下見證，這就是他認為攝影存在有意義的動力。

5月5日至21日，在台南文化中心第一藝廊，他以「思呀～思相枝～」為題舉辦攝影個展，包括他20年來，走拍台南、高雄、澎湖、金門歷史悠久的閩南古厝系列主體，加上以全世界沒人拍攝已消失的傳統「燒庫錢」精選影像，要喚起在地人的共同記憶。