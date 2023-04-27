40年建物安全有疑慮、大台南觀光城將拆除 攤商議會陳情

大台南觀光城因建物及下方箱涵出現安全疑慮，市府決定今年將拆除回歸排水用途，打造綠川水岸廊道。自治會今天到議會陳情堅決反對市府拆除，有議員聲援攤商，但也有議員要求注意安全，市長黃偉哲表示，對於經濟相對弱勢的攤商 ，能設身處地、感同身受，但因當地安全有疑慮，需優先考量攤商以及附近住戶的公共安全。市府基於以下三點理由需拆除，基於公安疑慮、該用地被強佔有違法性問題及啟動地方繁榮發展。

大台南觀光城是前市長蘇南成任內，1983年以獎勵民間投資條例，在竹溪支流日新溪上面興建204間有使照一樓商店，從南區新興路延伸到中華西路，總長800公尺，近年逐漸沒落，市府依鑑定結果，建物與箱涵有鋼筋鏽蝕外露、氯離子含量超標、違建及增建影響承載等情形，今年將執行拆除。

日前第一場說明會有上百位攤商及民代反對拆除，今天有近30人到議會陳情，會長謝進興表示，訴求是堅持不讓市府拆除，大家都是花上百萬元買的房子，現在說趕就趕，且又沒有配套，要把攤商安置到其他市場，「我們不是菜市場是商店街不會殺雞、殺豬怎麼做菜市場的生意?」市府片面解約，但現在都還在繳租金，大家的訴求就是要繼續在這裡做生意。議長邱莉莉裁示先到現場聽取民眾心聲，暫停說明會不要擾民。

黃偉哲指出，4年前他剛上任，當時法院訴訟判定要執行還沒申請執行，當時有說在他任內沒有要執行，再進行全盤考量 ，但過了4年結構也更糟糕，過程有3次鑑定，攤商找的鑑定是沒有問題，但市府2次不同單位鑑定結構有問題，

；市府2016年已與攤商終止合約，考量現有攤商及弱勢族群，將同步協助安置轉介至其他合法市場。

市府表示，台南觀光城原為南幹線大排水溝，民國72年興建新興臨時攤販集中場，市府與攤商終止合約後，持續勸導及函請攤商搬離，至今有176鋪違法占用，實際營業僅64鋪，營業率36%，其他多做為工作室、住家或倉庫，也有部分營業種類出現卡拉OK、機車行等，與原先營業項目不符合，且該場環境髒亂、通道阻塞，也曾發生多起火警，再者當地違法轉租嚴重、多處違建，不僅易造成治安死角，也對當地環境安全造成衝擊。