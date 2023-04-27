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高雄市區399通勤月票開賣熱銷 一上午售出6262張

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高市399通勤月票今天上路，一上午熱銷6千多張。圖／高雄市交通局提供
高市399通勤月票今天上路，一上午熱銷6千多張。圖／高雄市交通局提供

高雄市區399通勤月票今天（27日）正式在MeNGo平台開賣，高雄市交通局統計，截至12點30分止，399 月票銷出QR虛擬票卡3691張（占58.9%）及實體卡2571張（41.1%），總共熱銷6262張，預計下午銷售數字還會增加。

高雄市交通局長張淑娟今上午前往左營高鐵站了解民眾使用情形，民眾反映「很有感，不開車改搭客運更便宜！」家住旗山陳姓乘客說，以往從旗山來回高雄市區，當天來回要140元，399方案對通勤族非常划算。

張淑娟表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，MeNGo月票從1250元降價為399元，且高雄是全台首創公共運輸可使用QR掃碼搭乘，從註冊、購買方案到搭乘，只須透過手機即買即用，與實體卡雙軌並行。

張淑娟說，目前月票會員選擇採用QR Code的使用者持續增加，根據統計，4月18起註冊的新會員，約有63%綁定QR Code。民眾可直接在APP上註冊，綁定完成後購買399方案，持數位學生證的學生，可使用原有學生證綁卡。

至於選用實體卡片的民眾，可到高雄捷運各車站購買MeNGo卡（製卡費100元），在APP綁卡完成後，再到捷運站服務窗口購買月票，4月27日至5月5日在捷運美麗島站、左營站、高雄站、大東站、小港站及旗山轉運站，均增設有臨時MeNGo月票服務台，協助民眾註冊綁卡教學。

交通局表示，MeNGo月票由原來1250元降價為399元，適用範圍包括捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘無限次使用等。此外，里程計費公路客運及快線也將納入，預計7月份台鐵局完成票證系統修改作業後，也將納入高雄區間台鐵，並同步推出南高屏全區通勤月票999元方案，提供便利的生活圈通勤服務。

此外，交通局特別推出優惠活動，4月27日至5月31日止，只要MeNGo月票新會員付款完成且啟用399元月票QR方案，使用一個月者，前888名加碼贈送LINE POINTS 50點，還有yoxi搭車金、iRent租車折抵券等好康，歡迎民眾回饋使用意見與改善建議，作為精進服務參考。

高雄市區通勤月票方案懶人包、MeNGo會員申請與購票資訊，請至交通局官網（https://www.tbkc.gov.tw/）、MeNGo官網（https://men-go.tw/#/）查詢及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。

高雄市區399通勤月票今（27日）正式在MeNGo平台開賣。圖／取自Men Go App畫面
高雄市區399通勤月票今（27日）正式在MeNGo平台開賣。圖／取自Men Go App畫面

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