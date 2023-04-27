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睽違10年 屏縣據點米其林志工PK賽、長輩發揮巧思結合健康

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，社會處長劉美淑（左）頒獎給社區理事長。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，社會處長劉美淑（左）頒獎給社區理事長。記者劉星君／攝影

屏東縣政府社會處睽違10年今舉辦社區關懷據點米其林志工大廚PK賽，關懷據點的志工媽媽們是餐飲志工主要力量，每周至少一次在長輩們會在社區據點用餐，這次比賽45個社區據點報名參加，米粉、飯湯與油飯三組，評審們看見長輩料理時結合健康觀念巧思。

社會處指出，屏東縣有394個社區照顧關懷據點（含文健站），每周至少一次在社區據點提供集中用餐是長輩最喜愛的服務項目。各據點餐飲志工為讓長輩吃得好、吃得巧，每周苦思餐飲變化，也藉此間接讓各據點的餐飲服務多元化。

各據點餐飲志工發揮大廚精神，內埔鄉隘寮社區的志工江水金，將做菜給家人的心情為社區長者備餐；麟洛鄉新田社區的志工黃梅香阿嬤，親自為家人做飯心意帶到據點服務。東港鎮長老教會關懷據點的餐飲志工許蔡雀美，認為把自己調整最好，才能為據點長輩做出好吃的料理。

社會處指出，去年2022年統計，屏東縣社區照顧關懷據點餐飲服務累積服務60萬9364人次。除關懷訪視、電話問安、健康促進活動外，餐飲服務是最受歡迎。

屏東縣社區營養推廣中心指出，長輩們在據點料理，大多就地取材菜市場當天買的菜色、或自己種植的菜，料理過程中，要注意衛生安全、食物備料達到均衡飲食原則，長者飲食要注意牙口吞嚥，鼓勵長輩食用全穀雜糧。

這次比賽項目中，評審發現，長輩運用健康觀念融入料理，像是油飯使用的肉，改以低脂雞肉避免高油脂。另外在青菜選擇，選擇青花菜，不易變色；飯湯組獲得第一名是萬丹鄉興全社區，飯湯料理豐富，除了常見的香菇、蝦米等，特別加上鮪魚搭配，吃起清爽，據點每月第四周的星期四午餐就是飯湯。

飯湯組前三名：冠軍萬丹鄉興全社區發展協會、亞軍萬丹鄉社皮社區發展協會.、屏東市信和社區關懷據點、季軍南州鄉萬華社區發展協會。

米粉組前三名：冠軍車城鄉老人會、亞軍崁頂鄉洲子社區發展協會、屏東市龍華社區發展協會、季軍長治鄉榮華社區發展協會。

油飯組前三名：冠軍內埔鄉正心民俗協進會、亞軍滿州鄉響林社區發展協會、季軍東港鎮興和社區發展協會、屏東市歸來社區發展協會。

屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，據點志工們超開心，據點每月第四周的星期四午餐就是煮飯湯。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，據點志工們超開心，據點每月第四周的星期四午餐就是煮飯湯。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，配料豐富，有豬肉、鮪魚、香菇、蝦米等。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興全社區獲得飯湯組冠軍，配料豐富，有豬肉、鮪魚、香菇、蝦米等。記者劉星君／攝影

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