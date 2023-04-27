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台灣文學巡禮金門開講 邀洪玉芬與蔡素芬對談「姝寫」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「台灣文學巡禮」將於4月29至30日在金門開講，此次活動邀請「烈嶼女兒」洪玉芬娓娓道來「姝寫」的奧祕，圖為洪玉芬為金門高中學子演講分享。圖／讀者提供
「台灣文學巡禮」將於4月29至30日在金門開講，此次活動邀請「烈嶼女兒」洪玉芬娓娓道來「姝寫」的奧祕，圖為洪玉芬為金門高中學子演講分享。圖／讀者提供

當「烈嶼女兒」洪玉芬遇上「鹽田女兒」蔡素芬，會激盪出什麼火花。

「台灣文學巡禮」將於4月29至30日在金門開講，此次活動邀請金門作家吳鈞堯做引言人，從島至島的遙望與靠近，漸次收攏主題，聚焦在「烈嶼女兒」洪玉芬和「鹽田女兒」蔡素芬的文學經歷，娓娓道來「姝寫」的奧祕。三位作家不同時間，卻以文學作品齊聚同間出版社，如今聚首格外具有意義，歡迎民眾踴躍到場聆聽。

這場「台灣文學巡禮」，由財團法人勇源基金會主辦，財團法人聯合文學基金會執行、金門縣文化局合辦，《聯合文學》周昭翡總編輯主持，首場講座為4月29日（六）下午2點在金門文化局三樓會議室，以「從小金門至非洲奇緣」為主題；自嘲貿易老兵的洪玉芬早年棄文從商，進軍待開發的處女地～非洲，出身烈嶼的洪玉芬不以為苦，金門人特有的硬頸DNA展露無遺，遊歷上百個國家，那些繽紛事物、生活習性堆疊心底，醞釀成一座豐沛的水井，每瓢充滿人情味。

洪玉芬藉由書寫重回文藝少女的時代，她曾說道：「我的人生，我的書寫，恰如雁行，組成飛行的文字。但願，飛行的文字，飛過崎嶇山路，飛過深邃的汪洋，傳遞小小的聲音，給我初始的土地與人。」從讀者晉升作者，過往的女孩天真不變，她雙腳涉足的經驗轉化為篇章，文章即是飛毯，閱讀成為一趟絕美的旅行。

對談的蔡素芬以長篇小說《鹽田兒女》名滿天下，其文字清淡如花香，小說敘事節制卻處處埋藏伏筆。多數時間她貢獻文學，自己寫，也挖掘文壇新秀，提攜後輩不餘遺力。尤其素有台灣文學獎最高獎金的「林榮三文學獎」更是許多文藝創作者的舞台，擔任基金會執行長的蔡素芬功不可沒。

4月30日（日）上午10點場地轉移至小金門的「自成號」，「自成號」是洪玉芬的嫁妝，一幢靠父點親挑擔走賣，艱辛拚搏的起家厝。童年養育文學夢的避風港，歲月濤洗，往昔的雜貨店搖身一變為書屋，收藏作家們親簽書，替洪玉芬生命定錨～文學之根。在熟悉的家舉辦「我們在自成號朗讀」意義重大，因此金門文化局長呂坤和將蒞臨致詞，肯定「烈嶼女兒」的文學貢獻。

「自成號」是洪玉芬的嫁妝，一幢靠父點親挑擔走賣，艱辛拚搏的起家厝，洪玉芬選擇在老宅辦這場活動意義重大。圖／洪玉芬提供
「自成號」是洪玉芬的嫁妝，一幢靠父點親挑擔走賣，艱辛拚搏的起家厝，洪玉芬選擇在老宅辦這場活動意義重大。圖／洪玉芬提供

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