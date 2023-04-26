縣民公園紙漿廠C倉庫 屏縣府改造歷史感多功能商場

台糖紙漿廠原料倉庫具產業遺址價值，見證歷史文化發展，屏東縣府2019年舉辦台灣設計展場址紙漿場C倉庫，後續改造充滿歷史感與工業感多功能商場，預計今年5月完工後，開始招商。縣長周春米說，縣民公園除了重見天日的地坑、圓形水池，特色遊戲場，結合殺蛇溪整治，加上多功能商場，將發揮更大的魅力。

縣長周春米今視察縣民公園紙漿廠C倉庫，周春米今晚在臉書發文說，屏東縣民公園勇奪多項國際大獎，成為到訪屏東必遊景點，即將再添商場新亮點。

周春米說，紙漿廠C倉庫超過2000坪廣闊空間，2019年舉辦台灣設計展時驚豔全國旅客，縣府後續改造成千坪充滿歷史感與工業感的多功能商場、用餐區，未來更有藝文策展空間，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。