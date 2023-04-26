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縣民公園紙漿廠C倉庫 屏縣府改造歷史感多功能商場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。圖／取自周春米臉書
屏東縣府縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。圖／取自周春米臉書

台糖紙漿廠原料倉庫具產業遺址價值，見證歷史文化發展，屏東縣府2019年舉辦台灣設計展場址紙漿場C倉庫，後續改造充滿歷史感與工業感多功能商場，預計今年5月完工後，開始招商。縣長周春米說，縣民公園除了重見天日的地坑、圓形水池，特色遊戲場，結合殺蛇溪整治，加上多功能商場，將發揮更大的魅力。

縣長周春米今視察縣民公園紙漿廠C倉庫，周春米今晚在臉書發文說，屏東縣民公園勇奪多項國際大獎，成為到訪屏東必遊景點，即將再添商場新亮點。

周春米說，紙漿廠C倉庫超過2000坪廣闊空間，2019年舉辦台灣設計展時驚豔全國旅客，縣府後續改造成千坪充滿歷史感與工業感的多功能商場、用餐區，未來更有藝文策展空間，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。

周春米說，團隊將舊牆面改成大面積落地窗，從特色遊戲場就能將目光拉進倉庫內，室內採用糖廠建廠時常見的咖啡色系木紋，結合白色與水泥原色貫穿，加上火燒磚等材質，讓整個空間煥然一新，絕對好逛、好買、好放鬆。

屏東縣府將縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。圖／取自周春米臉書
屏東縣府將縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，讓全國少見的大跨度力霸型鋼架、大跨距空間再利用。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米（左四）今率領縣府團隊視察縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，開始招商。圖／取自周春米臉書
屏東縣長周春米（左四）今率領縣府團隊視察縣民公園紙漿廠C倉庫改造多功能商場工程，預計5月完工，開始招商。圖／取自周春米臉書

周春米 屏東縣

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