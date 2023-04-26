屏縣7千多名公務員7人獲模範公務員 獲獎感謝團隊努力

屏東縣有7千多名公務人員，屏東縣府今在主管會報中，縣長周春米表揚今年度獲得模範公務人員7人，周春米說，感謝他們在專業領域貢獻，期盼一起帶動縣府良好公務文化。

今年度獲選屏東縣模範公務人員分別是原地政處科員，現升任東港地政事務所課長周勇宏、文化處科長葉采儒、民政處科員劉米欣、工務處技士王子瑋、警察局交通警察隊副隊長程大維、屏東地政事務所秘書蔡怡婷、屏東市公所課長李英宗。其中周勇宏、葉采儒，獲推薦參加今年度行政院模範公務人員選拔。

33歲葉采儒擔任公務人員10年，中興大學外文系畢業，來自嘉義，因為對文化展演、表演藝術有興趣，考取文化行政高考，現為文化處博物美術科長，負責屏菸1936文化基地開設、維運等，葉采儒說，獲得模範公務人員，感謝文化處團隊的努力，從屏菸初期的規畫、後端的維運，是團隊分工一起努力的成果。

原地政處科員周勇宏，今年4月升任東港地政事務所課長，在地政處時負責主辦健康產業園區招商開發、工程進度等推動。

縣長周春米說，屏東縣政府每年舉辦模範公務人員選拔，須經過嚴格遴薦、評選程序，獲選7名模範公務人員能在縣內7千多名公務人員中脫穎而出，代表個人工作表現備受肯定。獲選的模範公務人員除頒給獎牌及獎金新台幣1萬元，並給予公假5天作為嘉勉。