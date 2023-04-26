改善金門道路中央擬補助 營建署派員實勘提建議

內政部營建署道路組長張之明今到金門勘查太湖的湖畔綠蔭遊憩及地區道路等， 並在縣府陪同下勘查提案計畫。張之明表示，對縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩等計畫將持續給予支持，同時也在整體計畫工作內容、經費配置及期程等提出規劃建議；金門縣長陳福海則指示工務處與各鄉鎮公所在道路品質改善計畫提報作業上，應全面盤點並優先考量計畫路段之迫切性與需求性，

陳福海今天下午召開計畫提案輔導會議，並聽取工務處及各鄉鎮公所說明規劃情形，就計畫預算爭取內容研討並給以提案方向建議。

在計畫提案輔導會議上，縣府首先說明太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級計畫，此計畫以大小太湖及中正公園綠色廊帶為核心，配合改善道路品質及人本環境來完善周邊路網，並結合大小太湖與國家公園周邊景點，打造東半島適合各族群鄉親及遊客之共融遊憩公園；另外，為改善地區重要道路品質，縣府工務處與各鄉鎮公所也依循營建署「前瞻基礎建設-提升道路品質」計畫，彙整提報了「烈嶼鄉自行車及人行整體路網改善計畫」等9項計畫案爭取經費補助。

張之明表示，營建署對縣府提出的太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級計畫與道路建設計畫將依之前與吳署長會商方向持續給予支持，同時也在整體計畫工作內容、經費配置及期程等提出規劃建議，讓整體計畫能更臻成熟，包括標誌、標線、指引設施改善、公車彎及路邊植栽也可納入計畫檢討規劃以提昇道路友善度，後續由縣府循程序提報計畫經費補助；另也提出「校園周邊暨行車安全道路改善」計畫，建議縣府也可以再盤點需求爭取相關經費補助。