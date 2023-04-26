高雄藍議員憂少子化 議會質詢催婚民政局長閻青智

高雄市議會今日進行民政部門業務報告及質詢，議員吳利成指出，去年高雄市團體結婚對數僅48對新人，近4年同志結婚對數已達1139對，兩者落差令人憂心，希望未婚的民政局長閻青智快找對象結婚生子，努力辦未婚青年交流活動，否則真的擔心少子化讓國家喪失人口紅利。

國民黨議員吳利成指出，民政局在工作報告內提及的補助同志活動的內容有好幾行，但未婚男女婚姻媒合著墨只有短短兩行，去年高市集團結婚的對數48對，從108年至今同婚對數已達1139對，此情況讓人聯想至少子化現象，憂心不已。

吳利成說，談及少子化，他要不好意思地問民政局長閻青智私人問題，「請問你有沒有結婚、生子？」閻回說「沒有、會檢討」。吳接著說，你要找個對象，不然現在小孩愈來愈少，幸好他已經沒當老師，不然會擔心沒工作，人口是紅利，沒有人口一定會退步，如輕軌捷運沒人搭乘，只有淪為炒地皮，不反對民政局補助同志活動，但要努力多辦幾場未婚男女聯誼活動，對少子女化現象比較有幫助。

閻青智說，一年補助同志活動約數十萬，由同志團體自主提報計畫申請補助，今年會增加青年聯誼活動。