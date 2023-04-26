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高雄藍議員憂少子化 議會質詢催婚民政局長閻青智

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員吳利成憂心少子化，督促民政局多辦未婚青年交流活動，身為局長的閻青智也要快點結婚。記者徐白櫻／翻攝
國民黨議員吳利成憂心少子化，督促民政局多辦未婚青年交流活動，身為局長的閻青智也要快點結婚。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議會今日進行民政部門業務報告及質詢，議員吳利成指出，去年高雄市團體結婚對數僅48對新人，近4年同志結婚對數已達1139對，兩者落差令人憂心，希望未婚的民政局長閻青智快找對象結婚生子，努力辦未婚青年交流活動，否則真的擔心少子化讓國家喪失人口紅利。

國民黨議員吳利成指出，民政局在工作報告內提及的補助同志活動的內容有好幾行，但未婚男女婚姻媒合著墨只有短短兩行，去年高市集團結婚的對數48對，從108年至今同婚對數已達1139對，此情況讓人聯想至少子化現象，憂心不已。

吳利成說，談及少子化，他要不好意思地問民政局長閻青智私人問題，「請問你有沒有結婚、生子？」閻回說「沒有、會檢討」。吳接著說，你要找個對象，不然現在小孩愈來愈少，幸好他已經沒當老師，不然會擔心沒工作，人口是紅利，沒有人口一定會退步，如輕軌捷運沒人搭乘，只有淪為炒地皮，不反對民政局補助同志活動，但要努力多辦幾場未婚男女聯誼活動，對少子女化現象比較有幫助。

閻青智說，一年補助同志活動約數十萬，由同志團體自主提報計畫申請補助，今年會增加青年聯誼活動。

下午質詢時間，台灣基進議員張博洋及民進黨簡煥忠、邱俊憲等人皆針對吳利成說法提出不同見解。張博洋詢問研考會主委蔡宛芬及法制局長王世芳「同婚與少子化有沒有關聯？」，兩人皆回應「沒有關聯」。張博洋說，很遺憾有人認為同婚會造成少子化，高市議會沒有性平會，不然這種說法要送性平會處理；高雄是性別友善城市，認同市府花經費支持活動。

台灣基進議員張博洋說，世界各國沒有聽過同婚會造成少子化，很遺憾有人這樣說。記者徐白櫻／翻攝
台灣基進議員張博洋說，世界各國沒有聽過同婚會造成少子化，很遺憾有人這樣說。記者徐白櫻／翻攝

少子化 高雄市

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