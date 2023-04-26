長照人力需求增 屏東潮州就業中心鼓勵民眾投入照服市場  

台灣社會高齡化，長期照顧的需求與日俱增，勞動部潮州就業中心今舉辦「長照多元化．就業薪契機」就業促進課程，邀請健望村健康事業有限公司負責人黃聖祐，為學員介紹照顧服務產業涵蓋範圍、長照產業就業前景。現場學員才發現，照服工作比想像中多元，就業前景看好。

在長照業活躍多年，職能治療師背景的黃聖祐為現場學員說明長照行業涵蓋範圍，包括服務對象、資格證照制度與所需職能。黃聖祐提到，國家在長照政策規畫，與從業人員的薪資收入和就業前景，讓學員們更能想像長照服務的工作內容與職涯發展性。

上課學員鍾小姐說，照顧服務員的工作很有意義，人口老化，未來的職涯發展空間遠比想像中的寬廣，想去找訓練課程，未來打算去投入長照產業。

潮州就業中心主任楊采蘭說，長照的人力需求逐年增加，勞動部提供最長可請領18月的「照顧服務就業獎勵」來吸引待業勞工投入，中心安排課程，提供給待業民眾作為未來職涯規畫的選項。