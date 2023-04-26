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長照人力需求增 屏東潮州就業中心鼓勵民眾投入照服市場  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
職能治療師背景的黃聖祐（右）今潮州就業中心為現場學員介紹長照產業的發展與就業前景。圖／潮州就業中心提供
職能治療師背景的黃聖祐（右）今潮州就業中心為現場學員介紹長照產業的發展與就業前景。圖／潮州就業中心提供

台灣社會高齡化，長期照顧的需求與日俱增，勞動部潮州就業中心今舉辦「長照多元化．就業薪契機」就業促進課程，邀請健望村健康事業有限公司負責人黃聖祐，為學員介紹照顧服務產業涵蓋範圍、長照產業就業前景。現場學員才發現，照服工作比想像中多元，就業前景看好。

在長照業活躍多年，職能治療師背景的黃聖祐為現場學員說明長照行業涵蓋範圍，包括服務對象、資格證照制度與所需職能。黃聖祐提到，國家在長照政策規畫，與從業人員的薪資收入和就業前景，讓學員們更能想像長照服務的工作內容與職涯發展性。

上課學員鍾小姐說，照顧服務員的工作很有意義，人口老化，未來的職涯發展空間遠比想像中的寬廣，想去找訓練課程，未來打算去投入長照產業。

潮州就業中心主任楊采蘭說，長照的人力需求逐年增加，勞動部提供最長可請領18月的「照顧服務就業獎勵」來吸引待業勞工投入，中心安排課程，提供給待業民眾作為未來職涯規畫的選項。

潮州就業中心除協助待業民眾尋職，因應五一勞動節，5月1日上午9點，在潮州就業中心一樓舉辦「釋放壓力！無往不利」活動，當日來求職的民眾，擊倒現場設置充氣不倒翁，就可獲得環保杯袋一個，數量有限。

潮州就業中心今舉辦「長照多元化．就業薪契機」課程，介紹長照產業。圖／潮州就業中心提供
潮州就業中心今舉辦「長照多元化．就業薪契機」課程，介紹長照產業。圖／潮州就業中心提供
潮州就業中心今邀請健望村的黃聖祐為待業民眾介紹長照產業現狀與發展。圖／潮州就業中心提供
潮州就業中心今邀請健望村的黃聖祐為待業民眾介紹長照產業現狀與發展。圖／潮州就業中心提供
職能治療師背景的黃聖祐今潮州就業中心為現場學員介紹長照產業的發展與就業前景。圖／潮州就業中心提供
職能治療師背景的黃聖祐今潮州就業中心為現場學員介紹長照產業的發展與就業前景。圖／潮州就業中心提供

長照 職涯 勞動部

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