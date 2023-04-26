網議高雄鳳山警分局新廳舍像安養院？ 建築師說話了
高雄市政府興建鳳山警分局新廳舍，在網路受議論「怎麼蓋得像安養院？」高雄市副市長林欽榮今天到這裡發建築使用執照，強調「以後會是高雄的打卡景點」；建築師趙建銘比喻，「合唱團裡大家都是主唱，不是很吵嗎？所以才低調點」。
高雄市鳳山區目前人口數直逼36萬人，是全市人口最多的行政區。高雄市警鳳山分局因現在廳舍老舊，已使用40多年，並和消防隊共用，市府才在鳳山區文龍東路鳳山熱帶園藝試驗所入口旁，興建鳳山警分局新廳舍。
鳳山警分局新廳舍是地上8層、地下2層建築，自2019年動工，總經費約4億餘元。由於全棟白色建築，4月19日主體完成，引起網路議論，質疑「像安養院」、「怎麼會蓋成這樣」。
高雄市副市長林欽榮今天發給這棟新廳舍使用執照。林欽榮說，這棟建築得過2021年國家卓越建設獎的規劃設計類獎，同年又得到城市公共工程品質獎等獎項。他說，這案子建築師的出發點，是在跟整個園藝試驗所「共榮、共生」，放棄「官衙門」的身分，用社區中心、人民保母出現。他認為「以後會是高雄的打卡景點」。他也希望員警在7月就搬進新廳舍。
由於網路討論多，建築師趙建銘說，當合唱團裡大家都是主唱的時候，會覺得很吵，所以這棟建築物才得低調點。他拿出韓國首爾、美國紐約等白色外觀的警察廳舍照片，表示這棟建築顏色也選白色，和過去警察局不同，就是希望比較低調、比較亮，並考量節能綠建築。
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