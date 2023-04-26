快訊

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

羽球亞錦賽／挑戰第3冠開紅盤 戴資穎直落2闖關

網議高雄鳳山警分局新廳舍像安養院？ 建築師說話了

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市警鳳山分局新廳舍，曾在網路受議。記者林保光／攝影
高雄市警鳳山分局新廳舍，曾在網路受議。記者林保光／攝影

高雄市政府興建鳳山警分局新廳舍，在網路受議論「怎麼蓋得像安養院？」高雄市副市長林欽榮今天到這裡發建築使用執照，強調「以後會是高雄的打卡景點」；建築師趙建銘比喻，「合唱團裡大家都是主唱，不是很吵嗎？所以才低調點」。

高雄市鳳山區目前人口數直逼36萬人，是全市人口最多的行政區。高雄市警鳳山分局因現在廳舍老舊，已使用40多年，並和消防隊共用，市府才在鳳山區文龍東路鳳山熱帶園藝試驗所入口旁，興建鳳山警分局新廳舍。

鳳山警分局新廳舍是地上8層、地下2層建築，自2019年動工，總經費約4億餘元。由於全棟白色建築，4月19日主體完成，引起網路議論，質疑「像安養院」、「怎麼會蓋成這樣」。

高雄市副市長林欽榮今天發給這棟新廳舍使用執照。林欽榮說，這棟建築得過2021年國家卓越建設獎的規劃設計類獎，同年又得到城市公共工程品質獎等獎項。他說，這案子建築師的出發點，是在跟整個園藝試驗所「共榮、共生」，放棄「官衙門」的身分，用社區中心、人民保母出現。他認為「以後會是高雄的打卡景點」。他也希望員警在7月就搬進新廳舍。

由於網路討論多，建築師趙建銘說，當合唱團裡大家都是主唱的時候，會覺得很吵，所以這棟建築物才得低調點。他拿出韓國首爾、美國紐約等白色外觀的警察廳舍照片，表示這棟建築顏色也選白色，和過去警察局不同，就是希望比較低調、比較亮，並考量節能綠建築

高雄市副市長林欽榮（左三）今天在鳳山警分局新廳舍，聽建築師趙建銘（前右）介紹這棟新建築。記者林保光／攝影
高雄市副市長林欽榮（左三）今天在鳳山警分局新廳舍，聽建築師趙建銘（前右）介紹這棟新建築。記者林保光／攝影
高雄市副市長林欽榮一再對鳳山警分局新建築，強調「以後會是高雄的打卡景點」。記者林保光／攝影
高雄市副市長林欽榮一再對鳳山警分局新建築，強調「以後會是高雄的打卡景點」。記者林保光／攝影
高雄市政府興建鳳山警分局新廳舍，建築師趙建銘說要低調。記者林保光／攝影
高雄市政府興建鳳山警分局新廳舍，建築師趙建銘說要低調。記者林保光／攝影

綠建築 高雄市 林欽榮

相關新聞

網議高雄鳳山警分局新廳舍像安養院？ 建築師說話了

高雄市政府興建鳳山警分局新廳舍，在網路受議論「怎麼蓋得像安養院？」高雄市副市長林欽榮今天到這裡發建築使用執照，強調「以後...

高雄藍議員憂少子化 議會質詢催婚民政局長閻青智

高雄市議會今日進行民政部門業務報告及質詢，議員吳利成指出，去年高雄市團體結婚對數僅48對新人，近4年同志結婚對數已達11...

民進黨批國民黨護侯落跑選總統如韓國瑜 陳其邁這樣說

民進黨今天批評國民黨「護航侯友宜落跑選總統，堪比韓國瑜」，對此高雄市長陳其邁下午在市政會議前聯訪表示，每個人都有自己的選...

高流「海報」創刊號 楊大正張凱婷摘果聊芭樂歌

高雄流行音樂中心推出全新音樂刊物「海報」雙月刊，創刊號特輯「芭樂歌」邀請在地音樂人滅火器主唱楊大正、大象體操貝斯手張凱婷...

高流《海報》創刊 封面人物楊大正、張凱婷大談芭樂歌

高雄流行音樂中心發行大開本畫報規格的全新音樂刊物《海報》雙月刊，出刊日在全市25個捷運站上架。創刊號特輯「芭樂歌」力邀高...

塔位不足讓民代搖頭 高雄市立一殯改造後可增10萬塔位

高雄多地均反映納骨塔塔位不足，高雄市立第一殯儀館還有塞車及空品不佳等多項棘手難題。高市議員陳玫娟、陳善慧今日質詢關心第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦