高流「海報」創刊號 楊大正張凱婷摘果聊芭樂歌

高雄流行音樂中心推出全新音樂刊物「海報」雙月刊，創刊號特輯「芭樂歌」邀請在地音樂人滅火器主唱楊大正、大象體操貝斯手張凱婷分享。兩人為拍封面照，親至燕巢芭樂園摘果。

高流今天發布新聞稿指出，為發掘更多在地流行音樂故事，與曾獲金鼎獎編輯團隊探照文化合作，24日發行大開本畫報規格的「海報」雙月刊。創刊號找來楊大正、張凱婷分享俗稱「芭樂歌」對他們的音樂啟蒙。

為拍攝專輯封面，兩人還走入燕巢芭樂園親摘芭樂，雙封面的吸睛設計讓刊物甫在25處捷運站上架就引發討論。

高流執行長丁度嵐表示，高流已是在地音樂休閒新據點，更是高雄音樂與文創相關產業的最佳交流平台。這次規劃「海報」全新刊物以「海洋城市的音樂畫報」為定位，呈現在地多元音樂文化風景，以高雄在地音樂人事物為專輯主題，厚植高流品牌定位。

探照文化執行長暨刊物總編輯李明璁指出，「海報」以田野調查為基礎，重新挖掘高雄流行音樂發展的人事地物，以策展精神彙編、連結今昔高雄文化風景，採取獨特的創新融合懷舊、一體兩面的畫報形式，讓高雄豐富的庶民與精緻文化被收納在畫報中。

創刊號中，李明璁也與獲頒金音獎特別貢獻獎的誠品音樂館店長吳武璋，在唱片主題咖啡館對談芭樂歌如何吸引所有樂迷，推薦落難到荒島時能夠安慰自己的芭樂歌。

刊物封面照在燕巢億昌果園取景，芭樂農陳威志、陳永祥兄弟，也分享種芭樂時，聽到滅火器「島嶼天光」會一起合唱。

楊大正則說，小時候跟著爺爺奶奶唱「我只在乎你」，也跟張凱婷合唱過張學友的「情書」，對張震嶽的「我要錢」、「秘密基地」印象深刻，也喜歡梁詠琪、莫文蔚的情歌。楊大正也分享林強是用音樂影響他的第一人，「每首歌都在寫自己，他的人與態度一切，就是我20幾歲時的精神導師。」

張凱婷則透露，小時候從「女生宿舍」開始聽S.H.E.，喜歡「冰箱」這首歌，尤其是「把大象放進冰箱有幾個步驟」歌詞，竟與大象體操有巧妙的連結，感覺十分神奇。自己後來喜歡上陳綺貞，會開始學吉他就是因為「吉他手」這張專輯。

高流指出，「海報」已於4月24日在高雄捷運紅橘兩線25個車站、高流場館限量上架，供民眾免費索取。也將寄送至高雄及外縣市重要派送點，近日會規劃學校社團限量免費申請索取。