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澎湖離島醫療後送任務 凌天航空得標

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖離島緊急醫療後送及病危返鄉需求，再度由凌天航空得標，救護直升機將24小時全時段駐地待命救護，為期長達3年。

澎湖縣政府今天發布新聞指出，「救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」委由工務處代辦招標，歷經廠商資格審查、評選委員會等3階段作業，4月18日議價決標，由「凌天航空」得標，未來3年將負責澎湖駐地，並保留1次3年後續擴充，5月1日完成簽約。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，凌天航空公司的AW169直升機，最大航速每小時306公里，並具備降噪、省油、區域導航及衛星導航與衛星儀器進場能力，提升後送效率及安全性。

衛生局表示，澎湖救護直升機在完成簽約相關作業後，衛生局通知開始履約進行駐地備勤與執行任務，以維護緊急後送鄉親性命安全。

澎湖縣 衛生局 直升機

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