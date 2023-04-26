高流《海報》創刊 封面人物楊大正、張凱婷大談芭樂歌

高雄流行音樂中心發行大開本畫報規格的全新音樂刊物《海報》雙月刊，出刊日在全市25個捷運站上架。創刊號特輯「芭樂歌」力邀高雄音樂人滅火器主唱楊大正、大象體操貝斯手張凱婷，分享俗稱「芭樂歌」對他們的音樂啟蒙，兩人還走入燕巢芭樂園親摘芭樂拍攝封面照，雙封面的活潑設計相當吸睛。

高流執行長丁度嵐表示，高流已成為在地音樂休閒新據點，也是高雄音樂與文創相關產業的最佳交流平台。這次規畫《海報》全新刊物就是以「海洋城市的音樂畫報」為定位，以大開本畫報形式呈現高流各類型舞台演出音樂人的演出場景，並以高雄在地音樂人事物為專輯主題。

合作單位探照文化執行長暨刊物總編輯李明璁則指出，《海報》以田野調查為基礎，重新挖掘高雄流行音樂發展的人事地物，以策展精神彙編及連結今昔高雄文化風景，採取獨特的創新融合懷舊、一體兩面的畫報形式，讓高雄豐富的庶民與精緻文化被收納在畫報中。

楊大正指出，小時候跟著爺爺奶奶唱〈我只在乎你〉，也跟張凱婷合唱過張學友的〈情書〉，對張震嶽的〈我要錢〉、〈秘密基地〉印象深刻，也喜歡梁詠琪、莫文蔚的情歌。他特別提到首次聽到周杰倫的專輯時的震撼，認為他重新定義流行歌，「不一定要唱得很清楚，更重要的是創造一種氛圍。」

張凱婷則透露，小時候從女生宿舍開始聽S.H.E.，喜歡〈冰箱〉這首歌，尤其是「把大象放進冰箱有幾個步驟」歌詞，竟與大象體操有巧妙的連結，感覺十分神奇。後來喜歡上陳綺貞，尤其是《吉他手》專輯，讓她開始去學吉他。她認為芭樂歌很酷，身體會記憶這些歌曲的程度更是超乎想像。

高流表示，未來《海報》將以雙月刊發行，與探照文化及在地團隊合作，持續透過每期特輯來挖掘與介紹高雄流行音樂發展的人事物，以扎實的田調採集、深度訪談，製作出扎實的內容與動人的故事，帶有在地觀點與態度，並獨具美感特色。