聽新聞
test
0:00 / 0:00
塔位不足讓民代搖頭 高雄市立一殯改造後可增10萬塔位
高雄多地均反映納骨塔塔位不足，高雄市立第一殯儀館還有塞車及空品不佳等多項棘手難題。高市議員陳玫娟、陳善慧今日質詢關心第一殯儀館改建進度，吳利成也替大樹鄉親爭取納骨塔。民政局表示，一殯改造需要44億經費，將興建兩棟綜合大樓，花9年分3期施作，增加10萬個納骨塔位。
高市議會今日進行民政部門業務報告及質詢。民政局指出，一殯預計增設立體綜合大樓兩棟、立體停車場866位、火化場18具、環保金爐6座，納骨塔10萬位，預計明年年中完成環評，後續還有基本設計、招標及發包，期程共9年，總經費44億，民國120年全數完工。
議員陳玫娟質詢指出，民意代表常在市殯出入，每逢大日子飽受塞車之苦，停車空間及交通動線都很重要，去那裏的人都很無奈，不希望車子無處停還要被拖吊，另在火化場及環保金爐都會牽涉空汙問題，殯儀館改造已經談很多年，市民需要一個更友善的殯葬空間。
民政局長閻青智表示，第一殯儀館的初步規畫藍圖出爐，因為物價上漲因素，經費需要44億，今年正運用1千萬經費進行先期規劃，完成後會提出正式規劃報告。
此外，議員吳利成也說，納骨塔可以帶來收入，爭取多年都沒有著落，每次跑公祭都被大樹鄉親質疑有沒有在爭取，可以理解民政局必須先解決鳥松、仁武等都會區需求，但大樹等區有很多公墓用地，土葬區域都未被列入遷墓計畫，市府應該要更積極一些。
殯葬處長黃中中回應，大樹納骨塔問題去年有跟公所討論過，初步朝坪頂公墓或羨腳公墓用地評估中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言