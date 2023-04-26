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塔位不足讓民代搖頭 高雄市立一殯改造後可增10萬塔位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員陳玫娟在部門質詢時關心高雄市第一殯儀館的改造進度。記者徐白櫻／翻攝
議員陳玫娟在部門質詢時關心高雄市第一殯儀館的改造進度。記者徐白櫻／翻攝

高雄多地均反映納骨塔塔位不足，高雄市立第一殯儀館還有塞車及空品不佳等多項棘手難題。高市議員陳玫娟、陳善慧今日質詢關心第一殯儀館改建進度，吳利成也替大樹鄉親爭取納骨塔。民政局表示，一殯改造需要44億經費，將興建兩棟綜合大樓，花9年分3期施作，增加10萬個納骨塔位。

高市議會今日進行民政部門業務報告及質詢。民政局指出，一殯預計增設立體綜合大樓兩棟、立體停車場866位、火化場18具、環保金爐6座，納骨塔10萬位，預計明年年中完成環評，後續還有基本設計、招標及發包，期程共9年，總經費44億，民國120年全數完工。

議員陳玫娟質詢指出，民意代表常在市殯出入，每逢大日子飽受塞車之苦，停車空間及交通動線都很重要，去那裏的人都很無奈，不希望車子無處停還要被拖吊，另在火化場及環保金爐都會牽涉空汙問題，殯儀館改造已經談很多年，市民需要一個更友善的殯葬空間。

民政局長閻青智表示，第一殯儀館的初步規畫藍圖出爐，因為物價上漲因素，經費需要44億，今年正運用1千萬經費進行先期規劃，完成後會提出正式規劃報告。

此外，議員吳利成也說，納骨塔可以帶來收入，爭取多年都沒有著落，每次跑公祭都被大樹鄉親質疑有沒有在爭取，可以理解民政局必須先解決鳥松、仁武等都會區需求，但大樹等區有很多公墓用地，土葬區域都未被列入遷墓計畫，市府應該要更積極一些。

殯葬處長黃中中回應，大樹納骨塔問題去年有跟公所討論過，初步朝坪頂公墓或羨腳公墓用地評估中。

高雄市第一殯儀館將進行改造，總經費多達44億元。記者徐白櫻／翻攝
高雄市第一殯儀館將進行改造，總經費多達44億元。記者徐白櫻／翻攝
議員吳利成爭取納骨塔多年都沒有著落，今天再度要求民政局重視大樹鄉親塔位不足問題。記者徐白櫻／翻攝
議員吳利成爭取納骨塔多年都沒有著落，今天再度要求民政局重視大樹鄉親塔位不足問題。記者徐白櫻／翻攝

第一殯儀館 議員 塞車

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