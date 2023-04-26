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高雄煉油廠變材料創新研發專區 都市計畫公告實施

中央社／ 高雄26日電

高雄煉油廠循環技術暨材料創新研發專區55.49公頃基地，高市府都發局今天公告實施主要計畫與細部計畫，中油預計投入近新台幣60億元建置材料研發中心等，成為南部半導體材料「S」廊帶核心。

中油高雄煉油廠轉型為循環技術暨材料研發專區，共歷經餘2年半時間，民國110年完成都市計畫公開展覽，111年完成主要計畫部都委會審議通過，且經市都委會審定細部計畫後，今天終於完成都市計畫變更案公告發布實施。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，此基地為中油高煉廠區55.49公頃無污染行政區辦公土地，轉型材料研發專區，中油依計畫預計投入近60億元，建置綠能所研發大樓、材料國際學院及材料研發中心等項目。

其中綠能所研發大樓耗資29億元，中油正在辦理建築規劃設計中，預計116年底可完工。整體園區融合半屏山公園、文資再利用等，與捷運TOD複合使用共同發展，預期將變身成為北高雄材料研發核心。

都發局並表示，市府已協助代辦中油園區南路開闢，以串連材料創新研發專區與楠梓半導體產業園區，形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料S廊帶核心。

此外，材料研發專區旁的楠梓半導體產業園區都市計畫已於去年4月公告發布實施，正同步辦理園區公共設施及建廠動工，在中油材料創新研發專區及周邊產業陸續投資興建後，預計可帶動1萬7500人就業機會。

都發局表示，市府為因應半屏山與左營高鐵周邊等開發計畫，交通局正評估規劃聯外交通路網短、中長期優化計畫，包含園區南路40米、園區北路30米及園區東路等，以連結園區、世運大道、翠華路及左營高鐵站。

短期優先拓寬翠華路（明潭路至左營大路段）由30米至40米，預計112年動工；中期加速新台17往南打通進度，逐步優化園區整體聯外交通路網。

中油 半導體 都市計畫

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