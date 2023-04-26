台19甲線拓寬工程 高雄彌陀等9200戶4/28停水
台19甲線路基路面拓寬工程近日將施工，台灣自來水公司第七區管理處今天表示，配合工程，高雄市彌陀、梓官、岡山等區共9200戶，在28日凌晨0時至晚上11時將停水。
台水七區發布新聞稿表示，因公路局台19甲線路基路面拓寬工程，七區處須配合進行頂潭路1200mm管線改遷工程，工程期間將停水作業。
七區處指出，停水地區包括彌陀全區、梓官區梓信里、赤崁里（赤崁北路）、岡山區福興里、石潭里及寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶），共9200戶受影響。
七區處表示，將盡力縮短檢驗工程作業時間，盡速完工復水，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。也提醒用戶在停水前6小時完成儲水，避免集中在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
另外，七區處也提醒用戶，在停水期間應關閉抽水機電源，抽水機電源未關會導致馬達空轉過久損壞或造成火災。供水管網也會產生負壓吸入污水。
管線末端或高地區用戶，在恢復供水後，如果仍無水可用可通知水公司，七區處將派專人到府服務。「管末」是管線末端、高地是地勢較高的地方，這兩類地點會因水壓不足或水源被前端用戶取完，導致出水量較小。
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