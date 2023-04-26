屏東黑鮪魚觀光季5/6起跑 4款聲景鑰匙圈快蒐集

2023屏東黑鮪魚文化觀光季5月6日起跑，除海洋音樂會、美食推廣宴、雙語導覽小旅行外，限定推出4款「聲景鑰匙圈」，讓遊客可將在地風情隨身攜帶。

屏東黑鮪魚文化觀光季於5月6日至7月2日登場，為期近2個月的活動推出海洋音樂會、黑鮪魚季台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行等系列活動，縣府今天舉行記者會，並宣布今年在造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，民眾只要將手機放在鑰匙圈上相互感應，即可聆聽東港的聲音，還可將在地風情隨身帶著走。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季自開辦以來已邁入第23年，成功打造知名的國家品牌節慶活動，為讓黑鮪魚季活動更加國際化，今年融入雙語元素，規劃推出5條主題遊程，有週末出團的一日小旅行，也有平假日皆可出團的在地體驗，搭配雙語導覽介紹，吸引外國遊客深入了解黑鮪魚文化觀光季；同時也將於東港鎮光復路的「海產街」佈置燈景裝置藝術，營造黑鮪魚季熱鬧氛圍。

傳播處指出，今年黑鮪魚文化觀光季由5月6日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，將邀請炎亞綸、許富凱、鼓鼓、Ozone、黃妃等藝人，老中青少超強卡司熱鬧東港鎮。

另外，5月6日至7月2日活動期間每日上午11時至晚間6時在東港候船室外有造型扭蛋機，遊客只要花新台幣100元即可獲得1次扭蛋機會，每日限量200個，同時還可以免費獲得1份造型可愛的限量鮪魚燒，扭蛋獎品也相當豐富，有手機、智能手錶、智能手環、氣炸鍋、清淨器等，以及在地店家提供各種優惠禮券。

縣府表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，今年黑鮪魚文化觀光季也恢復舉辦「美食推廣宴」，6月10日晚間6時在東港鎮東隆宮廣場前舉辦，將運用在地食材，推出10道精緻料理，限量100桌，5月8日開放預約報名，活動現場將佈置成紅寶石歌廳秀，由藝人潘佩莉、陳孟賢、朱海君於現場演唱，享受美食之餘還能看表演。

屏東黑鮪魚文化觀光季也與高鐵假期和一卡通公司合作，只要在黑鮪魚季期間購買高鐵假期3條屏東小琉球遊程，前500名的遊客即可獲得面額400元的美食券，可於華僑市場內逾100家商家使用，並獲得東港聲景鑰匙圈1個、免費扭蛋1次及鮪魚燒1份，而一卡通公司特地與東港在地店家合作，提供行動支付優惠方案。