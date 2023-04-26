綠鬣蜥入侵 高雄衛武營都會公園驚見蹤影

高雄衛武營都會公園占地面積約50公頃，歷經多次改造活化，成為目前結合自然景觀生態的都會公園。但市府工務局養工處近期巡檢發現綠鬣蜥已入侵衛武營都會公園，隨即通報農業局移除。

衛武營都會公園占地面積約為50公頃，早期因在軍方圍籬保護下，人為干擾少，形成茂密的樹林並成為適合動植物繁衍生長區域，歷經多次改造活化成為結合自然景觀生態的都會公園。

不過高雄市工務局養工處今天新聞稿表示，工務局養工處近期巡檢各公園綠地時，發現綠鬣蜥已入侵衛武營都會公園，隨即通報農業局捕捉移除。

工務局指出，綠鬣蜥入侵公園綠地的原因主要為民眾「棄養」，多數飼主購買時，未評估生長快速，隨即棄養野外，綠鬣蜥移動速度快、繁殖力強，造成迅速繁衍擴張危害生態與環境，有賴民眾發揮公德心，勿輕忽隨意野放造成的嚴重性。

工務局呼籲，若民眾於公園綠地或野外發現綠鬣蜥，因為綠鬣蜥並不會主動攻擊人類，所以無須驚慌或嘗試自行捕捉以免受傷，可利用1999通報由市府農業局派員移除。

如果無意再飼養，也千萬不可丟棄在野外，務必通知1999由農業局處理；此外，民眾如發現有人私養或販賣綠鬣蜥，可拍照蒐證並通報1999處理，共同防堵綠鬣蜥入侵。

綠鬣蜥於民國109年8月由行政院農業委員會公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前已禁止新飼養、繁殖與販賣。

綠鬣蜥是原產中南美洲的陸域爬蟲類動物，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產數十顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，現已於中南部縣市大量擴散。

工務局表示，綠鬣蜥以植物的葉芽、花果為食，繁殖期還會挖土，容易造成坑洞、破壞植栽並與原有物種競爭，影響公園綠地生態平衡。