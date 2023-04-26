不滿長期支援桃園 長榮高雄地勤至高市府陳情

長榮航空企業工會今天到高雄市政府陳情，抗議長榮航勤公司長期調動高雄人力北上支援，影響勞工權益，且未準時發放誤餐費、差旅費等。後由高雄市勞工局代表接下陳情書。

10多名員工今天到場聲援，長榮航勤高雄沈姓員工發言表示，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，高雄員工一整年有半年時間要到桃園支援，必須面臨舟車勞頓、無法兼顧家庭等狀況，「這種日子看不到盡頭」。

沈姓員工說，公司要員工共體時艱，但未照顧好員工，除了身心俱疲外，支援桃園期間的誤餐費、差旅費也一再拖延，「有同事去年12月支援的費用至今還沒拿到。」

長榮航空企業工會顧問周聖凱指出，頻繁調動已違反勞基法10-1條「調動應考量勞工及其家庭生活之利益」，但公司用各種名義規避法律責任。北上支援同時也面臨同工不同酬，雖都在桃園機場做裝卸勤務，但高雄員工支援期間的安全獎金、技術津貼卻不能比照桃園機場的標準。

長榮航空空服員沈怡均也到場聲援陳情，她表示，接下來空服員也會面臨與地勤一樣的命運，從疫情以來空服員也需到各外站支援，「我就曾遇到今晚10時剛從福岡飛抵高雄，明天下午就要搭車到桃園準備飛到洛杉磯的狀況。」希望公司能善盡溝通協調，尊重員工。

周聖凱指出，今天陳情訴求包括長榮航勤應停止違法調動、高雄員工支援桃園裝卸課期間，應比照桃園獎金、津貼；以及準時發放支援期間的誤餐費、差旅費等。勞工局勞資關係科科長許文瓊出面接下陳情書。

高雄市政府勞工局也發布新聞稿表示，已受理長榮航勤公司26名員工勞資爭議調解申請，主要訴求為資方頻繁調動高雄地勤部員工支援桃園機場等外站地勤作業，未考量員工家庭生活利益，已衍生許多家庭照顧問題，勞工局已排定召開調解會議，將全力協助雙方進行協商，以保障勞工權益。

長榮航勤發布訊息澄清，高雄員工輪流北上桃園跨區支援，屬出差性質，是公司的管理權責，與跨區調動不同。去年舉辦過4次座談會與員工充分溝通說明，差旅期間公司也提供交通補助、住宿、以及餐食津貼，長榮航空企業工會稱此作業是違法調動，與事實不符。

長榮航勤指出，疫情期間高雄機場的業務量，從每月超過1100作業架次銳減為300餘架次，現在每月回升至500餘架次。公司在疫情時沒有減薪或精簡人力，近2年還提升員工薪資及各項獎金。隨高雄機場作業量提升，將逐漸減少跨區支援狀況，預計今年底前結束北上支援。