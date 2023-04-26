相隔148年…第4塊鵝鑾鼻燈塔關界碑尋獲 見證被遺忘的台灣海關歷史

1875年，清朝政府向原住民購地在台灣最南端建造鵝鑾鼻燈塔，當時在周邊四角各立的台灣關地界石碑，其中3塊2016年起陸續被發現，被列「國定重要古物」，第1塊保留在鵝鑾算燈塔陳列室，成為「鎮塔之寶」，第4塊日前被當地居民發現隱身在東南角的荒煙蔓草中， 到場勘查確認的地方文史工作者興奮說，最後一塊拼圖最於補齊，更為148年前的海關歷史做見證。

恆春半島地方文史工作者念吉成說，地界碑由來久已，特別是在人煙罕至的土地，或遇雙方有爭執，為保障產權，就要立地界石碑為界，清代海關於台灣設立機關，購置土地設立地界碑，也是由此脈絡；自1996年開始，高雄、屏東恆春陸續發現台灣關界石碑，恆春尋獲最後一個台灣關地界碑，搭配鵝鑾鼻新發現的史前文化遺址，盼官方規畫「南岬文化園區」，成為文化觀光新亮點。

鵝鑾鼻燈塔周邊四角的台灣關地界石碑，源於恆春縣志中「鵝鑾鼻燈樓」記載：「當時給發琅嶠番人小記琢墾，工洋一百元，東至西，直圍二百六十丈，立有『臺灣關』三字石界四塊」；2016年5月，鵝鑾鼻燈塔前主任陸念陸在燈塔東北方發現第1塊，念吉成邀碑碣學者的成大歷史系教授何培夫會勘，提報「國定重要古物」，之後陸續在西北方和西南發現另兩塊，本月19日在東南方找到最後一塊，似乎有被位移跡象，研判原在已拆除的鵝鑾鼻神社附近，材質是花崗岩，長107公分、寬26公分、厚9.5公分，重70多公斤。