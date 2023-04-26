改善城區停車問題 陳福海強調使用者付費是必須做的事

金門這幾年車輛增多，金城地區很多地方都有停車位一位難求的情況，縣長陳福海近日召開會議規劃將以「增加供給」與「強化管理」為主軸，後續按難易程度來逐步推動。他說，使用者付費來提高停車位週轉率是一條必須做也值得做的事，盼觀光處能同步盤整金城、金湖市區的街道停車收費機制。

縣府觀光處表示，有關車位增加供給的策略，短期以租地、既有停車空間檢討、既有停車場延伸、新建平面停車場為主。中長期視場域的取得，以及縣府財政狀況來爭取中央更多預算來推動立體停車場的興建增加供給。

觀光處長李銘培表示，城區停車問題，1月份陳縣長就率觀光處同仁親赴各停車場域視察了解，要求落實管理作為，其後更多次召開相關協調會議，要求縣府觀光處研擬短中長期配套作為，同時積極爭取中央預算支持，務必讓停車問題有效地逐步改善。

據目前整合的數據統計，金城北堤臨時市場撤除後，將規劃回歸停車使用，預計增加75格停車，金城安和公園新建停車場近期也將完工，預計增加60格停車位，另觀光處也啟動跨部門整合協調，待金城三期區段徵收完成後，優先整地劃設停車空間，預計將提供200格停車位。

考量原金城國中、中正國小停車場規劃金額達十餘億，經7次流標均無人問津，工程又持續追加預算，造成縣府財政負擔，後續將透過替代移轉擴充策略，評估規劃在東門圓環旁等合宜地點建置立體停車場。