動物園空橋讓動物受壓迫？高市觀光局：專家學者均肯定

高雄壽山動物園重開放至今入園人數突破50萬人次，不過外界對於5.5億元改造經費的質問沒有停止。議員白喬茵指出，遊客在空橋俯視會造成黑熊等大型動物受壓迫產生焦慮感，人用設施經費高達3.5億，非以提升動物福祉為主。高市觀光局表示，新動物園運動以提升動物福址為核心，規畫過程邀請公民參與，改造後獲得專家學者正面評價。

白喬茵昨天在議會質詢播放壽山動物園黑熊影片，她指出，很多人發現壽山動物園的黑熊或其他大型動物在原地徘徊，來回踱步，為此請教動物行為專家發現，猛獸類的肉食性動物其實不喜歡被人從高處俯視，這樣會讓動物因壓迫感而感到焦慮，改造過程難道沒有跟動物專家討論過嗎？

市長陳其邁回應，過去台灣黑熊居住環境慘不忍睹，所以上任後才將動物園改造列為重點，動物園設計過程有跟專家討論過，空橋採遮蔽式設計，人看得到黑熊，黑熊看不到人。

白喬茵也批評，動物園善心捐贈高達2億元，其中99％用在新動物園運動，依據新動物園運動工程的標案內容，大門入口2492萬、親水廣場3778萬、溫室咖啡廳6250萬、餐廳前廣場及鳥園賣站休憩站2950萬，立體空橋1.9億，人用設施加總共編3.5億元，但向觀光局索取的資料卻不見空橋及溫室咖啡廳，疑似竄改內容。

「別讓新動物園計畫淪為幫動物打造豪華牢籠！」白喬茵強調，市府應在一周內給出真實的核銷明細及付款驗收明細 ，並要求政風處啟動調查。陳其邁說，過去採光及獸舍環境都不好，這次重點是希望透過改建讓環境更能符合動物福祉；外界捐款符合指定捐款項目，符合代收代付原則，公務員依法行政。

觀光局表示，新動物園運動總經費5.5億元，由市府與企業攜手、公私協力，依照「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新項目，以提升動物福祉。此外，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等。