不滿長期支援桃園 長榮航勤高勤部抗爭：停止違法調動

長榮航勤高勤部基層員工與長榮航空企業工會，今天到高雄市府陳情，員工不滿長榮航勤人力不足，長期調動高雄人力北上支援，影響權益與家庭。高市勞工局表示，已受理勞資爭議調解。長榮航勤回應，高雄同仁輪流北上桃園跨區支援屬出差性質，是公司管理權責，與跨區調動不同，

「長榮航勤快補人，高勤支援要落日；停止違法調動，高雄市府救救勞工！」長榮航空企業工會顧門周聖凱表示，疫情期間長榮航勤一再以「教育訓練」、「出公差」等名義，不當調動小港機場的高勤部員工到桃園機場，每兩個月就有一個月要在桃園機場工作，高勤部員工都是高雄人，有父母要照顧、有小孩要陪伴，老婆、朋友都在高雄，三年來，一直去桃園支援，很多同仁的家庭已經快撐不下去。

長榮航勤高勤部沈性員工說，這種支援是半強迫的，且津貼補助常常都要隔幾個月才入帳。洪姓員工表示，家裡有4個孩子，這樣頻繁的支援對家庭影響很大。

「下一個就輪到空服員了！」前來聲援陳情的桃園市空服員職業工會會員代表沈怡均說，公司都是用「悉知」，但員工有許多事情要安排，準備的時間根本不足，公司如此是情緒勒索、道德綁架。

員工反映，支援桃園的高勤部員工，除了要面對家庭方面的種種不便，還要忍受同工不同酬的待遇，明明在桃園機場作著一樣的裝卸勤務，高勤部員工支援桃園期間的安全獎金和技術津貼，卻不能比照桃園機場裝卸課的員工，而且長榮航勤公司還會拖延發放誤餐費、差旅費等相關款項。

高市勞工局科長許文瓊代表接受勞工陳情，她表示，勞工局已受理長榮航勤公司26名員工勞資爭議調解申請，主要訴求為資方頻繁調動高雄地勤部員工支援桃園機場等外站地勤作業，未考量員工家庭生活利益，已衍生許多家庭照顧問題。勞工局已排定5月2日召開調解會議，協助雙方協商，保障勞工權益。

勞工局指出，對於勞動工作者而言，工作與生活上的時間應有妥適的平衡安排，才得以兼顧工作品質並維繫家庭和樂及個人健康，因此，雇主在調動勞工至外地支援工作，除不得違反勞動契約的約定，並應考量使勞工得以兼顧其與家庭的生活利益，並與勞方充分溝通協商。

長榮航勤公司回應，疫情期間在高雄機場的業務量，由每月超過1100作業架次銳減為300餘架次，公司為求穩定經營並顧及員工生計，不但沒有減薪或精簡人力，近兩年還提升員工薪資及各項獎金，惟須採取輪流跨區至桃園機場支援及教育訓練的方式，共度此非常時期。