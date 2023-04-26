南橫公路「魔王關」新武雄橋7月達陣 工程英雄感性告別原單位

南橫公路西段132公里武雄橋一帶是工程魔王關，新武雄橋修築過程有段「以路就樹」故事，預計今年7月完工。工程核心人員甲仙工務段長陳正偉、天池監工站陳秉禾即將告別原單位，2人感性地說，「能不辱使命，延續陳武雄段長精神是最欣慰的事」。

南橫全線復通即將滿周年，仍有數項工程在進行，新武雄橋今年暑假大功告成，梅蘭明隧道延長工程預計趕在明年4月汛期前達陣。明霸克露橋興建工程預計民國114年竣工。

南橫修復工程期間，甲仙工務段團隊是主力，同仁間有革命情感。段長陳正偉已在工務段服務21年，經歷許多考驗，今年5月即將升調到總局西部濱海公路臨時工程處主任工程司。陳秉禾即將辭去鐵飯碗，轉往民間工程公司服務。

「南橫每一吋路，都有工程人員的足跡與回憶！」陳正偉說，公路人精神是一棒接一棒，前輩陳武雄、蘇進涇段長在開闢南橫時殉職，後進要延續使命，施工過程及未來要實踐守護生命三層意涵，包含落實用路人及勞工安全、照顧野生動物、尊重老樹及環境生態。

2009年莫拉克風災後，南橫公路132公里武雄橋一帶面目全非，去年5月全線復通，武雄橋一帶是容易重複致災的「魔王關」，平均一年搶修、維護經費高達800萬元。

武雄橋是紀念已逝段長陳武雄，該處地質脆弱，目前暫以臨時便道方式開放通行，還不是永久路廊，為解決修不勝修困境，公路總局斥資1億3千萬，啟動武雄橋中期提升工程，採用大跨度橋梁設計，橋梁位置拉到較下游處，提升橋梁抵禦洪水能力，避開易崩塌區域，也將道路截彎取直。

2年前規畫團隊提出改線評估報告，發現橋梁線型會影響一棵至少300年紅檜老樹生長棲地，公路總局提出願以800萬經費買下，施工時將修剪樹冠。當地林木主管機關嘉義林管處派員會勘，也詢問專家意見，判斷該棵紅檜一旦修剪樹冠，恐無法活命，主張樹木不能修剪及伐除，建議武雄橋工程修改路線才是雙贏作法。

「先有這棵紅檜才有南橫公路，不能輕易犧牲老樹生命！」陳秉禾說，買下老樹經費來自公庫，即使有成交，算是公家機關「左口袋放進右口袋」，卻可能因道路工程傷害老樹，這不是工程人員願意看到的結局。

陳正偉說，確定修剪老樹方案行不通，規畫單位決定變更設計，調整橋梁位置作業又多花一些時間，經費也比原方案增加，卻能兼顧工程需求與老樹生存權，是最圓滿方式。新武雄橋長度88.9公尺、寬10公尺，橋墩、基樁工程已告一段落，也放上橋台，若一切順利，預計今年7月完工。

承包廠商全輝營造工人廖國棟說，武雄橋位置海拔約2300公尺，午後常起濃霧，加上邊坡落石威脅大，施工過程要隨時做好警戒。他說，種樹是最好的水保，公路總局確保老樹不因工程受害的觀念很好，代表台灣道路工程思維有提升。