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扶輪社捐贈屏東車城醫療儀器 盼完善在地照護

中央社／ 屏東縣26日電

屏東高齡者多有慢性病及偏鄉醫療資源相對不足，12個扶輪社今天捐贈車城鄉衛生所周邊血管偵測儀、甲狀腺超音波探頭等逾新台幣180萬元醫療儀器，盼完善在地全人健康照護。

國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社結合3740地區共12個扶輪社，今天在屏東縣衛生局進行「扶輪有愛福祉車城」偏鄉醫療儀器捐贈儀式，由衛生局長張秀君致贈感謝狀。

主辦的屏東東區扶輪社社長王昰揮在儀式中表示，協同日韓及國際扶輪3510地區友社，共同爭取全球獎助金計畫經費購置多項醫療儀器，包括眼底鏡檢查儀、周邊血管偵測儀、甲狀腺超音波探頭、移動式血壓測量儀、嬰兒身高體重測量儀、視力檢查儀，挹注金額為新台幣184萬1360元，提供車城鄉衛生所服務使用以造福鄉民。

衛生所主任張惟誠說明，高齡者多有慢性病，其中糖尿病造成周邊血管病變及視網膜病變易造成失能與死亡，這次受贈的儀器可減少民眾舟車勞頓至恆春地區醫院受檢，有效提高民眾定期追蹤的便利性及意願性。

衛生局長張秀君指出，車城鄉位於恆春半島，全鄉8000多人，老人人口比例23.68%，是目前屏東前5老的鄉鎮之一，布建高齡友善健康環境及提升照護品質是努力的目標，目前衛生所重建中，後續設施設備及訓練也會陸續到位，盼能完善在地全人健康照護，落實健康平權。

衛生所 屏東縣 衛生局

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