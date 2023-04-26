「最美魚市場」辦活動拉抬買氣 攤主憂人潮多是看風景

高雄鼓山魚市場去年10月開幕時被稱為「最美魚市場」，湧入大量觀光客，但近期熱潮消退。高市海洋局與負責營運的南仁湖公司溝通後，在周末舉辦不同主題活動，盼能帶動人潮與買氣，遊客數雖有起色，但攤主說，「很多是來看風景，不一定停留消費！」憂可能連每天700元攤租都賺不回來，也有攤主單日營業額超過5000元，呈現兩樣情。

鼓山魚市場曾經為高雄市第一座現代化的魚市場，卻荒廢多年，經高雄市政府海洋局、高雄區漁會歷經2年整頓改造，由南仁湖經營管理，邀集戶外攤商與場內17個高雄農漁產品櫃位，去年10月21日重啟開幕，一度成為人氣熱點，4天就有3萬人慕名而來，但不到半年，遊客人潮漸少，甚至傳出場內有櫃位撤出。

鼓山魚市場是由趙建銘建築師事務所重新設計，建物用透光材料作為新立面，「窯燒玻璃」營造水的泡泡感，以「透明盒子」的理念，讓遊客能一覽270度海景，又鄰近西子灣、駁二碼頭等觀光景點，還有鼓山渡輪站可導流人潮。

當地居民劉姓男子說，鼓山魚市場整建後很美，但附近就有許多小吃，遊客多半只是去打卡，要吃東西還是會到外面找美食。

為了吸引遊客回流，鼓山魚市場從四月開始，在周末堆出主題活動、戶外市集。一名平日是上班族、假日「斜槓」擺攤賣小吃的女子向攤頭報名繳費後，22日、23日來到鼓山魚市場的戶外廣場擺攤，卻發現人潮相當稀少。

擺攤的女子說，剛開幕的時候也有來過擺攤過，但那時遊客很多，「現在人潮真的差很多！」她說，擺攤1天的租金700元，「很擔心連租金都賺不到，以後不會來了！」但也有賣飾品的攤商在這兩天的單日營業額都超過5000元，營收兩樣情。

鼓山魚市場內的櫃位業者說，經營團隊很努力辦活動，在戶外廣場辦市集，好吃的攤位多一點，就能吸引更多觀光客，但也他很擔心，遊客逛市集時吃飽喝足，近來魚市場內就只是找座位休息。

遊客郭姓女子表示，鼓山魚市場內的櫃位「商品的價格有點貴！」戶外市集的攤位太少，雖然有街頭藝人駐唱，攤位多樣化，有食品、飲料、飾品甚至文青風小盆栽，但「一下子就逛完了，不會想停留太久！」

海洋局表示，4月份的周末開始舉辦活動後，每天都有3500人至5000人來到鼓山魚市場，會再要求降低場內的櫃位商品售價，而且要多增加與海鮮有關的產品。

南仁湖育樂有限公司整合行銷部經理吳筱瑩說，戶外市集攤商的營業額，可能與產品及行銷手法有關，南仁湖之後會尋找更多具有特色的攤商來參加戶外市集。