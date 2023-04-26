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我家溝板花檯是古蹟！清鳳山縣新城南北門額重見天日

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾捐贈給高雄市歷史博物館的古蹟鳳山縣新城南、北門額。圖／高雄市歷史博物館提供
民眾捐贈給高雄市歷史博物館的古蹟鳳山縣新城南、北門額。圖／高雄市歷史博物館提供

原本以為已佚失的古蹟鳳山縣新城的南北門額，竟重見天日！三民區一戶林姓人家昨天捐出這兩塊刻著「南門」及「北門」的門額給高雄市歷史博物館，捐贈家族表示，家人五十年代花數百塊收來石板，蓋在水溝上面當花檯，想不到是清道光年間古城上的門額。

鳳山縣新城位於高雄鳳山區，過去曾是清代鳳山縣的縣治所在，有別於位於左營的鳳山縣舊城，所以叫做鳳山縣新城；後來因應都市更新，至今僅保存下來小東門、部分城牆遺構、三座砲台與護城河。鳳山縣新城在74年公告為三級古蹟，為直轄市定古蹟；鳳山縣舊城（也就是左營舊城）則公告為一級古蹟，為國定古蹟

「歷史文物原來一直在我們家！」文物擁有家族林千智表示，家人最近在整理房子時發現，90幾歲爺爺在民國50年代花幾百塊收來的兩塊石板，要蓋在水溝上面，想不到是清朝道光年間鳳山古城的上兩塊門額。近日家人研議，決定將此文物捐獻給政府，日後將有機會在高雄市歷史博物館重見天日！

高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏表示，鳳山縣新城的門額有六塊，東門門額現保存於曹公廟；東便門上有一塊；北門外附屬城門上的「郡南第一關」門額，現保存於高雄市立歷史博物館；這次民眾捐贈的是北門和南門門額；現在只剩下西門門額還散佚不知所蹤。

門額長約1公尺，寬約40公分，有道光18年鳳山縣曹謹等字樣，地方文史工作者對此事非常雀躍。李旭騏說，相較於鳳山縣舊城，鳳山縣新城的保存狀況未若舊城，後來的都市開發拆除許多城牆、城門。這次南、北門額出現非常難得，增加了對鳳山縣新城文史研究的豐富度。

長期關注高雄地方文化資產保存的社群「地下高雄：覆鼎金掃墓團」指出，此門額建於道光18年（西元1838年），至今的年份約為185年；原屬鳳山縣新城東門的門額，則是保存於鳳山曹公廟等。建議能將最新出現的南門及北門門額移至鳳山曹公廟內，與現有的東門門額一同保存，或是在鳳儀書院，讓鳳山的文物就留在鳳山在地。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，感謝捐贈人，史博也會接續處理相關的典藏作業，並先進行基礎研究。

民眾捐贈給高雄市歷史博物館的古蹟鳳山縣新城南、北門額。圖／高雄市歷史博物館提供
民眾捐贈給高雄市歷史博物館的古蹟鳳山縣新城南、北門額。圖／高雄市歷史博物館提供
高雄市三民區林姓人家將古蹟鳳山縣新城南、北門額，捐贈高雄市歷史博物館。圖／林千智提供
高雄市三民區林姓人家將古蹟鳳山縣新城南、北門額，捐贈高雄市歷史博物館。圖／林千智提供
高雄市三民區林姓人家將古蹟鳳山縣新城南、北門額，捐贈高雄市歷史博物館。圖／林千智提供
高雄市三民區林姓人家將古蹟鳳山縣新城南、北門額，捐贈高雄市歷史博物館。圖／林千智提供

北門 國定古蹟 高雄市

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