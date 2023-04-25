金門榮欣志工製作綠豆椪分送榮民 老人家說最「合味」

金門的老人家每逢下午時段，都喜歡三五好友一起悠閒的喝杯老人茶，再配個茶點。金門榮欣志工隊感心服務列車啟動，今日由金門榮服處長游文勇帶領志工前往金寧鄉西浦頭，一同製作傳統美食綠豆椪，並致送關懷榮民長者，當看到「神秘禮物」是綠豆椪時，不少老人家都笑開懷，直說「我最喜歡吃這個」。

游文勇說， 綠豆椪，又稱「台式月餅」，起源於素有「餅窟」之稱的台中豐原，在台灣日治時期，日本製菓文化移入，豐原本土糕餅業者學習和菓子的技術，製作起在地特色的糕餅；此次活動由金寧榮欣志工隊隊員自掏腰包購買食材，由隊長林玉寶帶領夥伴一起製作綠豆椪。

林玉寶表示，為了讓老人家吃的健康又安心，他們的餡料不敢放太甜，此外，從揉麵、包餡、捏型、烘烤，每個步驟都細心完成，當看到一個個美味的綠豆椪陸續出爐，大家也都相當有成就感；隨後由游文勇偕同金寧榮欣志工隊，將糕餅分送給轄區榮民長者。

不少老榮民看到游處長親自快遞到府的糕餅，都相當感動，直說，「這味配茶最對味」，游文勇也趁機跟長輩噓寒問暖，讓長輩感受榮服處貼心又溫暖的服務。