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高市7/1掛牌成立公園處 處理樹木養護問題

中央社／ 高雄25日電

高雄樹木養護問題引發關注，市議員李雅慧今天建議市府成立專責單位。高雄市長陳其邁表示，市政會議已通過組織章程，預計7月1日掛牌成立公園處，負責樹木養護等工作。

李雅慧今天下午在高雄市議會質詢指出，高雄樹木問題經常讓民眾不勝其擾，常見的情況如黑板樹竄根、掌葉蘋婆有豬屎味、木棉花產大量棉絮清理困難；另外也曾無風無雨，樹木卻突然倒塌，壓傷路人。

李雅慧說，目前由養工處負責樹木養護，但人力有限，要管數百個公園及多達10多萬棵樹木，工作量極大，難以照顧好每一棵樹。建議部份業務併到新工處，同時增加人力，成立一個專責路樹養護的單位。

陳其邁答詢表示，市政會議已經通過組織章程，將對相關人力、預算整合，預計7月1日掛牌成立「公園處」負責相關工作。同時將補足人力，讓新工處和養工處等單位分工更縝密，以推動樹木保存。

此外，今天蔡武宏等議員也建議市府成立「資訊局」，因應未來科技產業及推動智慧城市發展，陳其邁說，市府目前局處組織編制已額滿，現在正在調整局處，今年應該會做出一些調整，也希望議會能多支持。

陳其邁

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