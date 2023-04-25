把關縣民食安 屏縣補助多項農藥檢驗費用

屏東縣檢驗中心今年度起新增198項高風險農藥快篩檢驗項目，為縣民蔬果農產品安全把關，及提供農民及業者更即時、更多元的農藥檢驗服務，同時也祭出檢驗費用補助專案，減輕農民送驗負擔，對想快速得知自家農產品高風險農藥殘留情形的農民及業者，提供另一種選擇。

縣長周春米表示，衛生局及檢驗中心為民眾食安把關，落實食品從農場到餐桌「From Farm to Table」的概念，此次為符合農民及業者需求，檢驗中心新增目前國際上最快速的化學質譜農藥快篩檢驗技術。

他指出，原本提供的傳統檢驗方法雖可檢驗411品項，需耗時7天且成本較高，質譜快篩檢驗可讓農民及業者用更低廉的費用，更快速地得知農產品中農藥殘留情形，檢驗項目包括目前田間常用的198種高風險農藥，另為減少農民檢驗成本，提升自主管理意願，今年度農藥快篩檢驗費用將由縣府補助500元，農民僅需自付500元。

她呼籲農民多加利用，在農產品採收上市前，即時進行農產品農藥殘留監測，提供更安全、更建康的蔬果農產品，也提升屏東縣農產品競爭力。