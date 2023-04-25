快訊

「這傢伙跟我4小時」企鵝妹環台遭尾隨 怪男一舉動被警抓了

聯華食品大火釀7死慘劇 急診醫師曝「致命原因」

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

「做工的人」齊力行善 屏縣工會集結修繕獨老破房

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣各工會集結力量參與公益活動，縣長周春米今帶著痠痛貼布至現場探班，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣各工會集結力量參與公益活動，縣長周春米今帶著痠痛貼布至現場探班，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。圖／屏東縣政府提供

五一勞動節前夕，屏東縣各工會集結力量參與公益活動，頂著炙熱高溫提供弱勢民眾房屋修繕服務，埋頭揮汗為長輩解決生活所需，縣長周春米今帶著冷飲及痠痛貼布，至現場探班致謝百工師傅及關懷案家，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。

屏東縣內各專技工會成立百工師傅志願服務協會，連結彼此的技術及力量，由理事長王英吉帶領協會理、監事，及各工會百工師傅志工，提供縣內弱勢民眾房屋修繕服務，為長輩解決生活所需。

縣長周春米表示，電影「做工的人」中上演各行各業齊力行善的故事，在屏東是百工師傅的日常，志願服務協會當前以每月1案修繕服務為目標，替案家打造溫暖安全的避風港，讓工會從傳統服務會員的工作中轉型，化小愛為大愛，善盡社會責任，盼帶動社會共同參與的良善風氣。

勞青處指出，今天協助的個案為社會處轉介的七旬獨老，他的居住空間通道屋頂瓦片崩落造成漏水，嚴重危及進出安全，燈光照明不足也無水可用，居住環境惡劣，社工連結百工師傅志願服務協會協助修繕。

勞青處指出，4月起先由鐵工工會理事許宏彬進場施工拆除屋瓦及鋪設鐵皮，水電工會理事李裕忠於今天換裝抽水馬達、水龍頭及水塔等設備，再由清潔隊整理環境，油漆工會進場粉刷牆面，打造宜居便利空間，讓長輩擁有基本的生活品質。

五一勞動節前夕，屏東縣各工會集結力量參與公益活動，頂著炙熱高溫提供弱勢民眾房屋修繕服務，縣長周春米今帶著冷飲至現場探班致謝百工師傅及關懷案家。圖／屏東縣政府提供
五一勞動節前夕，屏東縣各工會集結力量參與公益活動，頂著炙熱高溫提供弱勢民眾房屋修繕服務，縣長周春米今帶著冷飲至現場探班致謝百工師傅及關懷案家。圖／屏東縣政府提供
屏東縣各工會集結力量參與公益活動，縣長周春米今帶著痠痛貼布至現場探班，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣各工會集結力量參與公益活動，縣長周春米今帶著痠痛貼布至現場探班，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內各專技工會成立百工師傅志願服務協會，將各工會的技術及力量連結在一起，提供縣內弱勢民眾房屋修繕服務，為長輩解決生活所需。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內各專技工會成立百工師傅志願服務協會，將各工會的技術及力量連結在一起，提供縣內弱勢民眾房屋修繕服務，為長輩解決生活所需。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 長輩 周春米

延伸閱讀

鼓勵屏東百工修繕團 周春米攜飲品貼布探班慰問

踏實前行、勇於追夢 屏東足球小將獲選模範生受獎

全台首座腦麻全日型住宿機落腳屏東 周春米感謝磐石奉獻

化惱人強風為現代藝術代名詞 屏東落山風藝術季獎不停

相關新聞

台電又停電、高雄房價回不去 柯志恩轟市府「承諾不可信」

高雄水電及台積電設廠是近來高雄的熱門話題。國民黨智庫執行長柯志恩批評說，去年303大停電，台電允諾加強巡檢及汰換老舊設備...

把關縣民食安 屏縣補助多項農藥檢驗費用

屏東縣檢驗中心今年度起新增198項高風險農藥快篩檢驗項目，為縣民蔬果農產品安全把關，及提供農民及業者更即時、更多元的農藥...

「做工的人」齊力行善 屏縣工會集結修繕獨老破房

五一勞動節前夕，屏東縣各工會集結力量參與公益活動，頂著炙熱高溫提供弱勢民眾房屋修繕服務，埋頭揮汗為長輩解決生活所需，縣長...

生態服務給付能解墾丁鹿患？墾管處：資格和條件恐不符

外型萌樣的墾丁梅花鹿，不僅成為國內野外滅絕物種成功復育的成功案例，也為地方帶進觀光財，但造成農損、交通和生態衝擊，招致「...

高雄肉品市場遷移後空地如何使用 陳其邁這樣說

高雄肉品市場遷移時程未定，每到議會質詢時間都成為三民區議員關心議題。高市副議長曾俊傑今天質詢指出，肉品市場周遭已成蛋黃區...

反儲能場鳳山1里長遇襲 三地集團發聲明「看新聞才知道」

高雄鳳山區鎮北里長趙志成今早遭歹徒持棍棒毆打成傷，當事人懷疑可能跟他帶頭反對設置牛稠埔儲能場有關，議員也質疑「是否擋人財...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦