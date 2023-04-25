「做工的人」齊力行善 屏縣工會集結修繕獨老破房

五一勞動節前夕，屏東縣各工會集結力量參與公益活動，頂著炙熱高溫提供弱勢民眾房屋修繕服務，埋頭揮汗為長輩解決生活所需，縣長周春米今帶著冷飲及痠痛貼布，至現場探班致謝百工師傅及關懷案家，感謝工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。

屏東縣內各專技工會成立百工師傅志願服務協會，連結彼此的技術及力量，由理事長王英吉帶領協會理、監事，及各工會百工師傅志工，提供縣內弱勢民眾房屋修繕服務，為長輩解決生活所需。

縣長周春米表示，電影「做工的人」中上演各行各業齊力行善的故事，在屏東是百工師傅的日常，志願服務協會當前以每月1案修繕服務為目標，替案家打造溫暖安全的避風港，讓工會從傳統服務會員的工作中轉型，化小愛為大愛，善盡社會責任，盼帶動社會共同參與的良善風氣。

勞青處指出，今天協助的個案為社會處轉介的七旬獨老，他的居住空間通道屋頂瓦片崩落造成漏水，嚴重危及進出安全，燈光照明不足也無水可用，居住環境惡劣，社工連結百工師傅志願服務協會協助修繕。