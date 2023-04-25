高市新增小港輔具便利站 未來將朝每區設站服務

為方便民眾就近取得輔具服務，高雄市社會局在各區廣設輔具據點及便利站，4月增設小港輔具便利站，是高雄市第30個輔具服務站點；未來將朝向每個行政區都設輔具站提供服務。

高雄市社會局今天新聞稿表示，小港區位於高雄市南端，目前約有15萬餘人居住，約占高市人口6%，其中身障者8000餘人，輔具服務需求日益增加。今年4月增設小港輔具便利站，是高雄市第30個輔具服務站點。

社會局今年結合小港醫院設置小港輔具便利站，提供民眾輔具評估、諮詢等服務，讓住院民眾在院時即可完成評估，加速民眾取得輔具時效。

住在小港醫院後方社區的黃太太說，之前家人住院時，在出院前就完成輔具申請及評估，出院後就可去購置輔具，是一項很便民的服務。

社會局長謝琍琍表示，高雄市每年平均有7500人次申請輔具，補助經費高達新台幣7000多萬元，生活輔具包括食衣住行各個不同層面，使用輔具有助於提升身障者生活品質，維持生活的自主性，對促進身心健康有很大助益。

社會局表示，目前高雄市38個行政區中，己有27個行政區已設置輔具服務站，未來將朝向每區都設輔具站提供服務。

目前小港便利站設置後，高雄市輔具站點已達30處，另外會再運用「輔具專車」、「聽力評估巡迴車」進行巡迴服務，形成點線面服務網，讓服務在地化，提升整體輔具服務品質及便利性。民眾有輔具申請、評估或租借需求等問題，可洽南區輔具中心（07-8416336）或北區輔具中心（07-6226730#142）。