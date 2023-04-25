鼓勵屏東百工修繕團 周春米攜飲品貼布探班慰問

屏東縣政府整合專技工會成立百工修繕團，藉由志工專長，提供弱勢民眾房屋修繕服務，在勞動節前夕，屏東縣長周春米今天帶著冷飲及貼布前往慰問，實際行動挺做工的人。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，勞動節前夕，屏東百工修繕團仍持續為弱勢案家提供修繕服務，頂著炙熱高溫，埋頭揮汗為長輩解決生活所需，縣長周春米今天帶著冷飲及貼布至現場探班，並致謝百工師傅，以實際行動相挺做工的人。

周春米表示，電影「做工的人」中上演各行各業齊力行善故事，在屏東已是百工師傅的日常，修繕團目前以每月1案修繕服務為目標，替案家打造溫暖安全的避風港，讓工會從傳統服務會員的工作中轉型，透過公益活動帶頭善盡社會責任，也感謝屏東各職業工會關懷弱勢民眾，發揮「做工的人」精神，集結眾人之力，幫助需要的人。

屏東縣政府勞青處表示，今天百工修繕團的服務個案為社會處轉介的75歲高齡獨居老人，居住空間通道屋頂瓦片崩落，造成漏水嚴重危害老人家進出安全，且燈光照明不足及無水可用，居住環境惡劣，因此連結屏東百工修繕團協助修繕。

縣府提及，4月起鐵工工會進場施工拆除屋瓦及鋪設鐵皮完成，今天由水電工會換裝抽水馬達、水龍頭及水塔等設備，接下來將由清潔隊清除整理長輩居家環境，再由油漆工會進場粉刷牆面，打造適合長輩居住的設備及便利空間，讓老人家擁有基本的生活品質。