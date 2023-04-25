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高雄輕軌大順路交通黑暗期 陳其邁：檢討改善

中央社／ 高雄25日電

高雄輕軌二階工程進入大順路段，國民黨高市議員黃香菽今天說，周邊交通已嚴重壅塞，她曾在路口轉彎等5次紅燈才通過。市長陳其邁說，相關局處這兩天會進行了解，並立即檢討改善。

黃香菽今天在高雄市議會質詢時說，大順路雖然分區施工，但周邊交通已塞爆，她上週到大順路會勘，遇到周邊道路臨時封路，路口轉彎時等了5次紅綠燈才能通過。

黃香菽說，這代表捷運局封路規劃不當，周邊車流量因此暴增，造成民眾極大不便。另外，民族、同盟、建工等周邊道路，也因車輛避走大順路而湧入出現壅塞。

黃香菽指出，捷運局想封就封的封路規劃，如4月6日貼文說要封路，隔天就封，都造成民眾極大困擾。輕軌是高雄重要軌道建設，提升觀光的成效獲得肯定，但進入到人車多的路段，卻讓人憂心是否造成交通混亂。

陳其邁答詢表示，用路人到大順路段，因不熟悉路況且不能左轉，尖峰時間確實路況較吃緊，也易造成塞車回堵狀況，會請副市長及市府交通、警察局等相關單位於這兩天進行了解，以實際用路人經驗，立即檢討改善。

高雄輕軌 陳其邁 捷運

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