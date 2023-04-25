遊客屏東騎沙灘車摔傷 縣府呼籲未合法勿嘗試

有遊客23日到屏東車城鄉保力林場外圍騎乘沙灘車摔邊溝受傷，屏東縣政府今天表示，因沙灘車欠缺管理，目前尚未合法，呼籲遊客勿嘗試與體驗。

案件發生在23日下午4時許，屏東縣車城鄉保力林場外圍道路有遊客駕駛沙灘車因不熟路況，自摔地面坑洞，造成黃姓駕駛與副座曾姓友人多處擦挫傷，2人意識清楚，送醫之後沒有生命危險。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，遊客騎乘沙灘車摔傷事件，因沙灘車欠缺管理，造成環境、噪音、遊客安全、破壞地形地貌等問題，還可能破壞防風林和岸際生態，在沙灘車尚未完成法制化程序前，呼籲遊客勿嘗試體驗沙灘車遊程，確保自身及他人安全。

交通旅遊處表示，近期中央主管機關尚在研訂引導地方政府自訂兼顧生態與地方發展的管理規範，在沙灘車租賃行為尚未取得合法經營前，提醒遊客勿被廣告吸引後嘗試。

縣府提及，未來沙灘車將依中央所訂沙灘車管理指引架構朝納管方式辦理，並依各目的事業主管機關的場域管理規定明確劃分何種場域為禁止沙灘車進入地區，如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等，及指出禁止事項及具體罰則。

另外，也就中央明列沙灘車可開放進入地區，明確規範沙灘車開放活動範圍的管理機制。