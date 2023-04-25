快訊

遭立委揭黑幕 合庫AMC董座蔡見興請辭獲准

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

遊客屏東騎沙灘車摔傷 縣府呼籲未合法勿嘗試

中央社／ 屏東縣25日電

有遊客23日到屏東車城鄉保力林場外圍騎乘沙灘車摔邊溝受傷，屏東縣政府今天表示，因沙灘車欠缺管理，目前尚未合法，呼籲遊客勿嘗試與體驗。

案件發生在23日下午4時許，屏東縣車城鄉保力林場外圍道路有遊客駕駛沙灘車因不熟路況，自摔地面坑洞，造成黃姓駕駛與副座曾姓友人多處擦挫傷，2人意識清楚，送醫之後沒有生命危險。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，遊客騎乘沙灘車摔傷事件，因沙灘車欠缺管理，造成環境、噪音、遊客安全、破壞地形地貌等問題，還可能破壞防風林和岸際生態，在沙灘車尚未完成法制化程序前，呼籲遊客勿嘗試體驗沙灘車遊程，確保自身及他人安全。

交通旅遊處表示，近期中央主管機關尚在研訂引導地方政府自訂兼顧生態與地方發展的管理規範，在沙灘車租賃行為尚未取得合法經營前，提醒遊客勿被廣告吸引後嘗試。

縣府提及，未來沙灘車將依中央所訂沙灘車管理指引架構朝納管方式辦理，並依各目的事業主管機關的場域管理規定明確劃分何種場域為禁止沙灘車進入地區，如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等，及指出禁止事項及具體罰則。

另外，也就中央明列沙灘車可開放進入地區，明確規範沙灘車開放活動範圍的管理機制。

沙灘 屏東縣政府 主管

延伸閱讀

自行車零件廠智相科技 投資4億進駐屏東科技產業園區

踏實前行、勇於追夢 屏東足球小將獲選模範生受獎

全台首座腦麻全日型住宿機落腳屏東 周春米感謝磐石奉獻

化惱人強風為現代藝術代名詞 屏東落山風藝術季獎不停

相關新聞

台電又停電、高雄房價回不去 柯志恩轟市府「承諾不可信」

高雄水電及台積電設廠是近來高雄的熱門話題。國民黨智庫執行長柯志恩批評說，去年303大停電，台電允諾加強巡檢及汰換老舊設備...

生態服務給付能解墾丁鹿患？墾管處：資格和條件恐不符

外型萌樣的墾丁梅花鹿，不僅成為國內野外滅絕物種成功復育的成功案例，也為地方帶進觀光財，但造成農損、交通和生態衝擊，招致「...

高雄肉品市場遷移後空地如何使用 陳其邁這樣說

高雄肉品市場遷移時程未定，每到議會質詢時間都成為三民區議員關心議題。高市副議長曾俊傑今天質詢指出，肉品市場周遭已成蛋黃區...

反儲能場鳳山1里長遇襲 三地集團發聲明「看新聞才知道」

高雄鳳山區鎮北里長趙志成今早遭歹徒持棍棒毆打成傷，當事人懷疑可能跟他帶頭反對設置牛稠埔儲能場有關，議員也質疑「是否擋人財...

影／金門詐騙案增多 立院女戰神陳玉珍出面「打詐」

網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、吳淡如等名人都遭詐騙集團冒用名義在網路上詐騙，動輒被騙數十、數百萬元，有鑑於此，為免鄉親上...

高雄輕軌大順路施工塞爆 女議員：轉彎等了5次紅綠燈

高雄輕軌二階施工進入大順路段，周邊交通進入黑暗期。國民黨議員黃香菽今在議會質詢時表示，大順路雖然分區施工、圍籬，但周邊交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦