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疫後愛心捐款短缺 華山基金會致敬勞工孤老邀端午樂捐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
岡山幼一幼兒園拋磚引玉做愛心與北高雄41家公司認助141位長輩1個月服務經費。圖／華山基金會提供
岡山幼一幼兒園拋磚引玉做愛心與北高雄41家公司認助141位長輩1個月服務經費。圖／華山基金會提供

華山基金會高雄B愛心天使站今天上午邀請岡山幼一幼兒園舉辦老幼扮裝走秀活動，以勞動節為主題，大家裝扮為勞務職人進行走秀，向勞工長輩們致敬。華山基金會透露，目前北高雄有493位長者接受服務，原高縣區1820位，不過，本次活動僅募得141位弱勢長輩一個月服務經費，仍盼各界能愛心捐助。

華山基金會指出，疫情期間募款金額仍顯不足，除長輩病況多，近期又遇詐騙事件猖獗，促使愛心捐款有限，但需要幫助的長者不減反增，如獨居高雄橋頭區66歲劉阿嬤，因家人逝世，她獨自生活即使年屆退休，仍得四處做工，不料罹癌後，身體虛弱無法工作，又需龐大醫療支出，讓樂觀的阿嬤哀嘆自己無用，生活陷入絕望。

自2年前，華山基金會開始提供劉阿嬤關懷訪視、年節關懷、物資協助、護理服務等免費到宅服務，著實減輕她的經濟負擔，更讓舉目無親的她有了依靠對象，而類似的個案在台灣超高齡社會越顯普遍，華山基金會高雄B愛心天使站關懷原高雄縣內的孤老人數，就有1820位。

今天劉阿嬤與幼童一起裝扮成職人走秀，她牽起小朋友的手說「好可愛哦~來比YA」，並喜孜孜地拚積木留影，在幼童同樂中，獲得「含飴弄孫」的幸福感。

為募集1588位弱勢長輩的端午節關懷禮經費，華山基金會於4至6月推廣「愛心義賣助孤老」，義賣爆米花及米果，而岡山幼一幼兒園園長蘇德福因認同華山服務，率先拋磚引玉認購125罐爆米花，今天現場邀請嘉賓認助共141位長輩1個月服務經費，共176250元。

華山基金會共在台澎金馬設立近4百個愛心天使站，每年服務約3萬名三失（失能、失智、失依）長輩，現正發起2023「愛老人 端午動起來」公益行動，邀請各界認助，一起加入關懷弱勢長輩行列。

華山基金會邀請北高雄弱勢長者與幼兒同歡。圖／華山基金會提供
華山基金會邀請北高雄弱勢長者與幼兒同歡。圖／華山基金會提供

華山基金會 長輩 愛心

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