台電又停電、高雄房價回不去 柯志恩轟市府「承諾不可信」

高雄水電及台積電設廠是近來高雄的熱門話題。國民黨智庫執行長柯志恩批評說，去年303大停電，台電允諾加強巡檢及汰換老舊設備，市長陳其邁承諾協助商家求償，結果日前巨蛋商圈停電又講同樣的話，民眾依然在受苦；市府過去高調宣布台積電進駐高雄，結果台積電先後宣布暫緩和取消相關計畫，工作機會遙遙無期、房價也回不去，這些事情都驗證「承諾不可信」。

柯志恩在臉書提及，大家都說「承諾不可信」，特別是從政府口中許下的承諾，這些年看下來似乎也逐一印證這句話。

柯志恩表示，近日高雄巨蛋商圈發生停電9小時事故，台電說將持續加強線路巡檢及汰換老舊設備，市長也承諾協助商家求償，仔細翻找記憶，去年303大停電、9月頻繁停電時，台電和市長不也許下相同的承諾，但電還是繼續停、民眾依然受苦。

柯也說，市府過去高調幫台積電宣布進駐高雄，將設立7奈米和28奈米廠，更喊話可創造1500個就業機會，周邊房價應聲飆漲，結果今年台積電先後宣布暫緩和取消相關計畫，不僅工作機會遙遙無期、房價也回不去。

此外，面對少子化衝擊，市長承諾在財政許可下減輕年輕爸媽負擔，但近日市府宣布寶隆、景義以及西門3所國小將於112年裁併，接下來還有40所國小恐被消失。柯志恩直言「少子化問題似乎沒有減緩趨勢」。

柯強調，其實無論什麼理由或承諾其實沒有那麼重要，民眾想知道的是能否不要一直停電、有沒有更多工作機會、什麼時候才買得起房、能不能真正安心生養孩子及減輕生活負擔。物價飛漲基層已非常辛苦，現在不僅買不起房、吃不起便當，還要摸黑吃飯。遇到問題就是對症下藥解決問題，再多的宣傳與承諾，也無法彌補對民眾帶來的損失和不便。