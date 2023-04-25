生態服務給付能解墾丁鹿患？墾管處：資格和條件恐不符
外型萌樣的墾丁梅花鹿，不僅成為國內野外滅絕物種成功復育的成功案例，也為地方帶進觀光財，但造成農損、交通和生態衝擊，招致「鹿滿為患」和「復育失控」指責。
墾管處說，在熱區路段設警示牌、補償農民災損、免費架設圍籬等方式因應外，現階段先在族群高密度區誘捕回收減量，今年將首度針對鹿隻環境承載量做調查，做為減量依據，至於立意佳的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，雖是人鹿和諧共存解方，但資格和條件恐不符。
墾管處說，1984年啟動梅花鹿復育計畫以來，歷經基礎資料建立、場域設施建置、復育、野放等過程，梅花鹿已在野外建立穩定族群，數量達到1500至2000隻，成為恆春半島特有的景觀；但隨著野外族群量不斷增加，包含啃食植被影響森林更新、進農業區造成農損、穿越道路與汽機車碰撞的交通事故等，所造成的負面衝擊，非因數量過多，是分布不均使然。
「復育計畫已達成當初設定目標，接下來面臨經營管理是挑戰！」墾管處副處長許書國說，美日等國採狩獵方式，有效控制族群量，但國家公園法規不准獵捕，學者也表示1500至2000隻的量，對一個曾經瀕危的物種，仍不在安全範圍，針對梅花鹿衍伸的問題，考量不同權益關係，採積極應對作為，包括3年前公告農損補償辦法、免費架設圍籬，在台26線墾丁段熱區設警示牌、投保公共意外險，實驗疫苗節育控制、擬定減量回收計畫等，也會不斷檢討並調整。
墾管處保育研究課說，墾丁森林遊樂區依文化資產保存法設置的「墾丁高位珊瑚礁自然保留區」，有珍貴特殊的高位珊瑚礁生態系及熱帶季風林，卻也是族群密度最高地區，梅花鹿對林下小苗啃食踐踏、磨角及環狀剝皮，造成嚴重生態環境破壞、森林無法更新，林試所雖架設圍網阻隔，但無法全面顧及，為不讓森林生態功能及生物多樣性下降，現階段優先將該區族群移至鄰近社頂復育區減害，今年並將針對鹿隻的環境承載量做調查，做為未來回收減量依據。
有學者建議，多數無利害關係者和梅花鹿相安無事，官方可因勢利導適度發展梅花鹿觀光，透過導覽、觀察方式帶出特色環境教育，並搭配林務局前年元旦開辦的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，可創造多贏；墾管處說，梅花鹿社頂復育區不定期推導覽活動，社區生態旅遊也已納入賞鹿遊程，另生態服務給付立意佳，但分「瀕危物種」及「重要棲地」兩大類別，前者針對石虎、草鴞、水獺與水雉4種瀕危物種，後者針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地型態，該方案用意是保護瀕危動物，梅花鹿的法律定位是家畜，恐不適用。
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