高雄肉品市場遷移後空地如何使用 陳其邁這樣說

高雄肉品市場遷移時程未定，每到議會質詢時間都成為三民區議員關心議題。高市副議長曾俊傑今天質詢指出，肉品市場周遭已成蛋黃區，遷移案不能再拖，未來遷移後的空間利用也要提早進行。市長陳其邁回應，正積極找尋遷移方案，另商討成立新肉品公司，未來遷移後舊址周遭環境朝優質化發展，規畫公共社團據點或社區活動中心等用途。

高雄肉品市場鄰近有「高雄小天母」之稱的河堤社區，因外觀及設備老舊，高雄地區農會民國107年提案遷移，不過遷建案停滯不前，遷移經費不斷上升。

副議長曾俊傑指出，高雄市肉品市場在民國55年設置，使用多年設施老舊，居民常反映臭味後難受，周遭已經發展成為蛋黃區，遷移案迫在眉睫，希望市長任內可以解決這個陳年問題，留下歷史定位。此外，肉品市場位在黃金地段，也是蛋黃區，肉品市場占地2.5公頃，未來土地如何運用很重要，市府要提早準備，做好規畫。

市長陳其邁表示，三民區居民希望遷移，原遷移預定地燕巢區居民也不贊成，只能另覓他處重新開始規畫，還需要跟其他農會協調，未來思考成立新肉品公司，不僅保障員工工作權，也能確保高雄肉品供應無虞。此外，未來肉品市場需要立體化，設備也需要有效率地調整與更新；未來肉品市場遷移後，現有環境需要慢慢優質化發展，2.5公頃用地可以規畫社區活動中心或公共社團據點等。