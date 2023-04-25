當代傳奇劇場奇幻音樂劇《女神‧西王母》 駕臨衛武營

2023KSAF高雄春天藝術節當代傳奇劇場《女神·西王母》，5月20、21日在衛武營歌劇院演出。當代傳奇劇場傾百人之力，完成這齣大型奇幻史詩音樂劇，描述上古時期出身虎族的少女西王母娘娘面對身世之謎，到與周穆王瑤池邂逅，護佑世界的奇幻冒險之旅。

《女神·西王母》取材自神話鉅作「山海經」，以台灣信仰女神王母娘娘為主角，闡述西王母得道成仙、捨小愛化大愛，光明護佑世界的故事。當代傳奇劇場藝術總監吳興國任導演兼主演，行政總監林秀偉編劇，由盧亮輝作曲、康延齡擔任美術指導與服裝設計，組成黃金陣容，共創經典。

「動盪時代更需要溫柔的母性力量！」林秀偉說，《女神‧西王母》營造台灣阿凡達、魔戒的磅礡氣勢，以台灣女神信仰代表神祇王母娘娘為主軸，描述上古時期出身虎族的少女西王母，面對自我身世之謎到與周穆王瑤池邂逅、相遇相知；為了拯救族人與世界，化小愛為大愛，大戰陰神與神獸精怪，最終得道成仙、光明護佑世界。劇情高潮起伏扣人心弦。

吳興國將與嫡傳弟子共同飾演英姿帥氣的周穆王；魏海敏的兩位得意學生黃若琳與陳允雯，則共同飾演西王母一角；次女高音王郁馨、男中音李增銘與男低音謝明謀，分別飾演聖母、祭司、陽神和陰神，加上興傳奇的8名青年演員、太古踏舞團18名舞者，組成龐大的演員舞者陣容。