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反儲能場鳳山1里長遇襲 三地集團發聲明「看新聞才知道」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三地能源原本要在高雄鳳山舊高旗工家校地規畫全國最大儲能廠，後因居民反對停擺。圖／本報資料照
三地能源原本要在高雄鳳山舊高旗工家校地規畫全國最大儲能廠，後因居民反對停擺。圖／本報資料照

高雄鳳山區鎮北里長趙志成今早遭歹徒持棍棒毆打成傷，當事人懷疑可能跟他帶頭反對設置牛稠埔儲能場有關，議員也質疑「是否擋人財路而遭報復」。三地集團表示，此案已另覓他處，未與趙里長有進一步接觸，也希望里長早日康復，外界若有不實影射，保留法律追訴權。

三地集團原本有意在鳳山舊高旗工家校地興建全國最大儲能廠，鎮北里長趙志成發起聯署，市議員鍾易仲也反對鳳山人被當白老鼠。高雄市府行文能源局要求撤案處理，市長陳其邁也表態會以居民安全為最大考量。

今日一早趙志成遭兩名惡徒襲擊受傷。事後趙受訪表示，最近除了鳳山儲能場興建案，他曾帶人抗議，並不曾主動得罪過人。國民黨議員鍾易仲發文聲援，要求市府要全力追查兇手，並把幕後教唆者繩之以法。民進黨議員林智鴻也要求，警察局儘速偵破案件，並追查幕後教唆元兇，切勿人頭頂替。

「我們也是從新聞上得知這個消息，希望里長早日康復。」三地集團第一時間感到震驚不已。三地集團進一步表示，三地能源深耕在地，牛潮埔案場合法申請，就算受到里民反對也積極釋出善意理性溝通，同步也配合政府尋求其他場域的可行性，對於里長被毆事件，深感遺憾，也呼籲警方盡速調查，全力追查不法分子，對於不實影射保留法律追訴權。

議員 鍾易仲 老鼠

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