影／金門詐騙案增多 立院女戰神陳玉珍出面「打詐」

網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、吳淡如等名人都遭詐騙集團冒用名義在網路上詐騙，動輒被騙數十、數百萬元，有鑑於此，為免鄉親上當受騙，金門縣警局此次特別有請有「立法院女戰神」之稱的陳玉珍擔任「防詐大使」，錄製防詐騙宣導片，提醒鄉親千萬別加入這些詐騙臉書及LINE群，以免畢生積蓄化為烏有。

據了解，雖然陳玉珍的公務繁忙，但一聽說是擔任「防詐大使」，馬上義不容辭一口答應縣警局的邀請，由於她台風穩健，幾乎是一開拍就一次搞定，讓承辦人員也覺得太厲害。

陳玉珍也表示，近幾年詐騙的案件層出不窮，她提醒鄉親們要多加注意，不要隨便聽信網路的股票明牌或是一些奇怪的詐騙電話等，陳玉珍提醒，不論FB、IG或LINE顯示的名稱及頭像都可任意修改，再透過剪接在臉書、IG、YouTube廣告吸引關注，或標榜股票健診、分享飆股等，邀請民眾加LINE群一起學習投資，假投資群組內很多暗樁營造賺錢的假象，慫恿民眾加碼投資，等到LINE群組遭封鎖後，民眾才會發現遇到詐騙。

金門縣警局長盧廷彰也呼籲鄉親，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可加入免費LINE投資群組，並切記5不原則「不接陌生電話」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」及「不給個人資料」，就能遠離詐騙；如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，同時請鄉親注意關注警政署將於5月5日全民反詐啟動日發起「全民防詐 藝起發聲」活動，加入反詐行列，向詐騙說不。